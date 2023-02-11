24 Канал решил напомнить читателям об историческом контексте термина "гауляйтер" и почему неправильно его употреблять в современных условиях.

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Откуда взялось слово "гауляйтер" и почему стало популярным сегодня

"Гауляйтер" – термин середины 20 века, так называли топов нацистской партии. Поскольку современный российский режим по многим (если не всем) признакам является фашистским и многое позаимствовал у нацистов (германского варианта фашизма), то очевидно напрашиваются аллюзии на политику россиян с эстетикой и преступлениями Третьего Рейха.

Хотя исторические сравнения и сопоставления – дело неблагодарное, параллелей и совпадений очень много, а потому из глубин исторической памяти возникают "забытые" термины.

Это произошло не в 2022 году, а практически синхронно с оккупацией россиянами части украинских территорий в 2014 году. Тогда "первыми гауляйтерами" стали Аксенов, Плотницкий и Захарченко. Последний быстро из "гауляйтера" превратился в "курляйтера" (к удельному немецкому термину присоединилось вкусное упоминание о довоенном бизнесовом прошлом коллаборанта, когда тот торговал на Донбассе курятиной (по одной из версий).

"Курляйтер" Захарченко на концерте Кобзона / РосСМИ

Далее это слово подхватили СМИ и так сформировали распространенный "штамп", очень далеко отошедший от оригинала. Первоначально его употребляли в значении управляющего оккупированных россиянами территорий, к примеру, Донбасса. А потом распространили едва ли не на всех работников оккупационных администраций не только на уровне областей, но и во временно оккупированных городах, городках и селах. Так, к примеру, "появились" этакие "гауляйтеры" Кирилловки и Верхнего Рогачика.

Путин, Сальдо и другие предатели / РосСМИ

К некоторым это слово навсегда прилипло и заменило имя, как в случае "гауляйтера Сальдо" (ныне, пожалуй, никто уже не вспомнит, что предателя обуть Владимир).

Кто же такие "гауляйтеры"

Термин происходит от объединения двух слов "гау" и "ляйтер". "Ляйтер" – это обычное немецкое слово, переводимое как проводник, лидер или руководитель. "Гау" – это древнее немецкое слово, первоначально означавшее территорию, занимаемую каким-то германским племенем, в средневековье во времена Карла Великого стало определением территориально-административной единицы (аналогом английского графства).

Нацисты с их любовью к древности, в которой видели идеал, придали "гау" новый смысл. Они стали называть "гау" территориальные ячейки НСДАП в разных землях Германии, а их проводников – "гауляйтерами". Впервые такие названия фиксируются в 1925 году.



Путин и крымские коллаборанты Аксенов, Константинов, Чалый / РосСМИ

После прихода к власти в Германии НСДАП и установления диктатуры Гитлера и нацистов, вся страна была официально поделена на партийные (избирательные) округа – гау, а их руководители-гауляйтеры получили большую власть.

Сначала гау было 33, впоследствии их количество возросло до 38, а в годы Второй мировой их было 43. Состоялась также эволюция должности гауляйтера – с партийной она расширилась до административно-хозяйственной. Подобные процессы происходили в другой партийной диктатуре – СССР, где партийные руководители большевиков (коммунистов) стали фактическими администраторами захваченных ими территорий. Грубо говоря, условный Косиор, который был первым секретарем ЦК КП(б)У и фактическим руководителем УССР, являлся неким аналогом гауляйтера.

Обратите внимание! Среди самых известных настоящих гауляйтеров – Йозеф Геббельс (гауляйтер Берлина) и Эрик Кох (гауляйтер Восточной Пруссии, ныне оккупированной россиянами и превращенной в так называемую "Калининградскую область"). Последнего некоторые историки ошибочно называют "гауляйтером Украины". Кох им не был (гауляйтера Украины не было вообще), а в 1942 – 1944 годах занимал должность рейхскомиссара Украины.

Гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох являлся одним из величайших нацистских преступников, этот человек лично казнил и виновен в смертях сотен тысяч человек / Архивное фото

Возможно, именно ошибка историков и публицистов с номинированием Коха и положила начало новой эре для российских гауляйтеров 21 века.

А как тогда правильно?

С натяжкой и только если очень хочется, можно использовать "гауляйтер" к руководителям оккупационных администраций захваченных россиянами украинских территорий. Это тоже будет неточность, однако, не столь значительная.

Так, крымский предатель Сергей Аксенов не только "председатель" так называемой непризнанной "Республики Крым", но и является членом так называемого "бюро" так называемого "высшего совета" партии "Единая Россия", однако не является главой крымской ячейки путинской партии "Единая Россия".

Ее во временно оккупированном Крыму возглавляет другой предатель – Владимир Константинов, имеющий титул "секретаря" партии "Единая Россия" и является руководителем фейкового местного "парламента". Вот это уже, когда очень хочется, "гауляйтер". Но точно не нужно называть "гауляйтерами" всех подряд, это искусственный товар.

Для попадания в "яблочко" нужно использовать термин "рейхскомиссар", однако он совсем не распространен и не созвучен, СМИ его не используют, также не "ищет" его СЕО. То же с "генерал-губернаторами" или "штадтгауптманом" – мэром или городским старостой.

"Полицай" или "шуцман" для предателей, перешедших на сторону российских оккупантов и присоединившихся к их карательным органам – в принципе, подходит. Кстати, недавно в оккупированном Энергодаре один такой "полицейский" почему-то взорвался и таким образом прекратил свою предательскую деятельность.

Для предателей есть термин "коллаборант", он происходит от французского слова collaboration – сотрудничество и означает сотрудничество с врагом. Сейчас в украинском языке есть слово "колаборація", однако оно не имеет негативных коннотаций и означает простое сотрудничество, например, в творческой сфере.



Эрих Кох на скамье подсудимых / архивное фото

Что касается администраторов оккупированных россиянами украинских территорий – их можно и правильно называть оккупантами. Конечно, они никакие не гауляйтеры, а просто враги. Всех их ожидает неотвратимое наказание и это их роднит с Геббельсом и Кохом.