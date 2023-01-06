В ДБР информируют, что провели обыски впоместье Сальдо, а также по месту жительства приспешников предателя. В ходе обысков обнаружены документы России с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.
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В Сальдо нашли справки на патриотов и активистов
Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записались особенности законодательства России,
– говорится в сообщении.
Кроме того, обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам.
Как пишет пресс-служба ДБР, отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо. "Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие Доля", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви".
Также в Сальдо нашли много советской геральдики и наград и георгиевских лент.
ДБР провело обыски в Сальдо: видео
Предателей Херсонщины будут судить за коллаборационизм и госизмена
- В ДБР напомнили, что Херсонская областная прокуратура уже направила в суд обвинительные акты в отношении Сальдо, его заместителя и так называемого "председателя Херсонской городской администрации".
- Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.
- Как известно, Сальдо и другие коллаборанты сбежали из Херсона после того, как ВСУ освободили город. Пока гауляйтеры скрываются на левом берегу Херсонской области, которая временно оккупирована.