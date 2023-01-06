У ДБР інформують, що провели обшуки в маєтку Сальдо, а також за місцем проживання поплічників зрадника. Під час обшуків виявлено документи Росії з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.
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У Сальдо знайшли довідки на патріотів та активістів
Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких занотувались особливості законодавства Росії,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.
Як пише пресслужба ДБР, окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо. "Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви".
Також у Сальдо знайшли багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.
ДБР провело обшуки в Сальдо: відео
Зрадників з Херсонщини судитимуть за колабораціонізм і держзраду
- У ДБР нагадали, що Херсонська обласна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальні акти стосовно Сальдо, його заступника та так званого "голови Херсонської міської адміністрації".
- Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.
- Як відомо, Сальдо та інші колаборанти втекли з Херсона після того, як ЗСУ визволили місто. Наразі гауляйтери переховуються на лівому березі Херсонської області, яка тимчасово окупована.