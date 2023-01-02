Мова йде про Владіміра Сальдо, Кіріла Стрємоусова та Алєксандра Кобця. Обвинувальні акти скерували до суду.

Зверніть увагу Збирав розвіддані для окупантів: на Львівщині затримали російського агента

Що вдалося з'ясувати слідству

За даними слідства, Владімір Сальдо добровільно обійняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до Росії.

Кіріл Стрємоусов добровільно обійняв посаду "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю" та з перших днів сприяв проведенню підривної діяльності проти України на території області, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.

Алєксандр Кобець маючи проросійські погляди також добровільно погодився обійняти псевдопосаду "голови Херсонської міської адміністрації".

Двоє з трьох колаборантів перебувають в розшуку.

Стрємоусов, ймовірно, загинув