Мова йде про Владіміра Сальдо, Кіріла Стрємоусова та Алєксандра Кобця. Обвинувальні акти скерували до суду.
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Що вдалося з'ясувати слідству
За даними слідства, Владімір Сальдо добровільно обійняв псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області". Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до Росії.
Кіріл Стрємоусов добровільно обійняв посаду "заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю" та з перших днів сприяв проведенню підривної діяльності проти України на території області, брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.
Алєксандр Кобець маючи проросійські погляди також добровільно погодився обійняти псевдопосаду "голови Херсонської міської адміністрації".
Двоє з трьох колаборантів перебувають в розшуку.
Стрємоусов, ймовірно, загинув
- Пропагандисти 9 листопада повідомили, що Стрємоусов потрапив у ДТП і нібито він "загинув". Проросійські ЗМІ зазначають, що винуватцем ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.
- За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення. В Україні офіційно не підтверджували загибель колаборанта.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Водночас радник глави ОП Олексій Арестович пов'язує смерть зрадника з роботою російських спецслужб.
- 11 листопада на у тимчасово окупованому Сімферополі Стрємоусова поховали, але тіло в труні було прикритим. Причини невідомі. не виключено, що там просто міг бути не він.