Ворожий поплічник родом з Донеччини. Від початку війни він збирав розвіддані про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. Далі переїхав на Львівщину.

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Що відомо про російського агента

Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів регіону та продовжив розвідувально-підривну діяльність. Втім, СБУ викрила російського агента на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв'язкового" у лавах терористичних угруповань так званої "ДНР".

Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом,

– зазначили в СБУ.

Його затримали у ході багатоетапної спецоперації правоохоронців на Заході України. Слідчі вже повідомили зраднику про підозру. Опісля суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

СБУ затримала російського агента на Львівщині: дивіться відео

Священника УПЦ МП засудили до в'язниці

Нещодавно в Україні засудили священника УПЦ МП до 12 років в'язниці. Йдеться про настоятеля храму у Лисичанську. За даними слідства, він"зливав" позиції наших воїнів на території міста та в районі Сєвєродонецька.

Також зрадник повідомляв загарбникам про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням. Злочинця затримали наприкінці квітня.