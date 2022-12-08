Російський агент "полював" за українськими протикорабельними комплексами "Нептун". Проте його цікавила не лише ця інформація.

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Які дані збирав російський агент

Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун".

Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об'єктів на півдні України. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент "доповідав" своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. СБУ затримала його якраз під час цього процесу. Під час обшуку за місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що завдяки цій людині одесити зараз сидять без електроенергії.

Чоловік сам запропонував допомогу окупантам

Місцевий житель Одеси сам на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби Росії й запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Служба безпеки встановила, що агент контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі, а інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

У Генпрокуратурі уточнили, що підозрюваний просив вдарити по штабу військового командування й обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки. Під час допитів чоловік пояснив свої вчинки тим, що "був дураком", заявивши, що визнав свою провину і вже має "більше проукраїнську позицію".

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111. Зараз чоловіка тримають під вартою без можливості внесення застави.