Речь идет о Владимире Сальдо, Кирилле Стремоусове и Александре Кобце. Обвинительные акты направили в суд.
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Что удалось выяснить следствию
По данным следствия, Владимир Сальдо добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области". Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к России.
Кирилл Стремоусов вступил в должность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью" и с первых дней содействовал проведению подрывной деятельности против Украины на территории области, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и российское гражданство.
Александр Кобец, имея пророссийские взгляды, также добровольно согласился занять псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".
Двое из трех коллаборантов находятся в розыске.
Стремоусов, вероятно, погиб
- Пропагандисты 9 ноября сообщили, что Стремоусов попал в ДТП и якобы он "погиб". Пророссийские СМИ отмечают, что виновником ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.
- По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В Украине официально не подтверждали гибель коллаборанта.
- Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. В то же время советник главы ОП Алексей Арестович связывает смерть предателя с работой русских спецслужб.
- 11 ноября во временно оккупированном Симферополе Стремоусова похоронили, но тело в гробу было прикрыто. Причины неизвестны, не исключено, что там просто мог быть не он.