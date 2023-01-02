Речь идет о Владимире Сальдо, Кирилле Стремоусове и Александре Кобце. Обвинительные акты направили в суд.

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Что удалось выяснить следствию

По данным следствия, Владимир Сальдо добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области". Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к России.

Кирилл Стремоусов вступил в должность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью" и с первых дней содействовал проведению подрывной деятельности против Украины на территории области, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и российское гражданство.

Александр Кобец, имея пророссийские взгляды, также добровольно согласился занять псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".

Двое из трех коллаборантов находятся в розыске.

Стремоусов, вероятно, погиб