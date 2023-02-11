24 Канал вирішив нагадати читачам про історичний контекст терміну "гауляйтер" та чому неправильно його вживати в сучасних умовах.

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Звідки взялося слово "гауляйтер" і чому стало популярним нині

"Гауляйтер" – термін середини 20 століття, так іменували топів нацистської партії. Оскільки сучасний російський режим за багатьма (якщо не всіма) ознаками є фашистським і чимало запозичив у нацистів (німецького варіанту фашизму), то очевидно напрошуються алюзії на політику росіян із естетикою та злочинами Третього Рейху.

Хоча історичні порівняння і зіставлення – справа невдячна, паралелей і збігів дуже багато, а тому з глибин історичної пам'яті виринають "забуті" терміни.

Це сталося не у 2022 році, а практично синхронно з окупацією росіянами частини українських територій у 2014. Тоді "першими гауляйтерами" стали Аксьонов, Плотницький і Захарченко. Останній швидко з "гауляйтера" перетворився на "курляйтера" (до питомого німецького терміну приєдналася смачна згадка про довоєнне бізнесове минуле колаборанта, коли той торгував на Донеччині курятиною (за однією з версій).

"Курляйтер" Захарченко на концерті Кобзона / РосЗМІ

Далі це слово підхопили ЗМІ й так сформували поширений "штамп", який дуже далеко відійшов від оригіналу. Спочатку його вживали в значенні управителя окупованих росіянами територій, до прикладу, Донеччини. А потім поширили ледь не на всіх працівників окупаційних адміністрацій не лише на рівні областей, а й в тимчасово окупованих містах, містечках і селах. Так, до прикладу, "з'явилися" такі собі "гауляйтери" Кирилівки та Верхнього Рогачика.

Путін, Сальдо та інші зрадники / РосЗМІ

До деяких це слово назавжди прилипло й замінило ім'я, як у випадку "гауляйтера Сальдо" (нині, мабуть, ніхто вже й не згадає, що зрадника взуть Володимир).

Хто ж такі "гауляйтери"

Термін походить від об'єднання двох слів "гау" та "ляйтер". "Ляйтер" – це звичайне німецьке слово, яке перекладається як провідник, лідер або очільник. "Гау" – це давнє німецьке слово, яке спочатку означало територію, яку займає якесь германське плем'я, в середньовіччі за часів Карла Великого стало визначенням територіально-адміністративної одиниці (аналогом англійського графства).

Нацисти з їхньою любов'ю до старовини, в якій вбачали ідеал, надали "гау" нового сенсу. Вони стали називати "гау" територіальні осередки НСДАП в різних землях Німеччині, а їхніх провідників – "гауляйтерами". Вперше такі назви фіксуються десь у 1925 році.



Путін і кримські колаборанти Аксьонов, Константінов, Чалий / РосЗМІ

Після приходу до влади в Німеччині НСДАП та встановлення диктатури Гітлера та нацистів, уся країна була вже офіційно поділена на партійні (виборчі) округи – гау, а їхні керівники-гауляйтери отримали велику владу.

Спочатку гау було 33, згодом їх кількість зросла до 38, а в роки Другої світової їх було 43. Відбулась також еволюція посади гауляйтера – з партійної вона розширилась до адміністративно-господарської. Схожі процеси відбувались в іншій партійній диктатурі – СРСР, де партійні керівники більшовиків (комуністів) стали фактичними адміністраторами захоплених ними територій. Грубо кажучи, умовний Косіор, який був першим секретарем ЦК КП(б)У і фактичним керівником УРСР, є таким собі аналогом гауляйтера.

Зверніть увагу! Серед найвідоміших справжніх гауляйтерів – Йозеф Геббельс (гауляйтер Берліна) та Ерік Кох (гауляйтер Східної Пруссії, нині окупованої росіянами та перетвореної на так звану "Калінінградську область"). Останнього деякі історики помилково називають "гауляйтером України". Кох ним не був (гауляйтера України не було взагалі), а у 1942 – 1944 роках обіймав посаду рейхскомісара України.

Гауляйтер Східної Прусії Еріх Кох є одним з найбільших нацистських злочинців, ця людина особисто страчувала та винна у смертях сотень тисяч людей / Архівне фото

Можливо, саме помилка істориків і публіцистів з номінуванням Коха й започаткувала нову еру для російських гауляйтерів 21 століття.

А як тоді правильно?

З натяжкою і тільки якщо дуже хочеться, можна вживати "гауляйтер" до очільників окупаційних адміністрацій загарбаних росіянами на українських територіях. Це теж буде неточність, проте, не така значна.

Так, кримський зрадник Сергій Аксьонов не лише "голова" так званої невизнаної "Республіки Крим", а є членом так званого "бюро" так званої "вищої ради" партії "Єдина Росія", проте не є очільником кримського осередку путінської партії "Єдина Росія".

Її в тимчасово окупованому Криму очолює інший зрадник – Володимир Константінов, який має титул "секретаря" партії "Єдина Росія" та є керівником фейкового місцевого "парламенту". Ось це вже, коли дуже хочеться, "гауляйтер". Але точно не треба називати "гауляйтерами" всіх підряд, це штучний товар.

Для влучання у "яблучко" потрібно використовувати термін "рейхскомісар", проте, він зовсім не поширений і не співзвучний, ЗМІ його не використовують, також не "шукає" його СЕО. Те саме з "генерал-губернаторами" чи "штадтгауптманом" – мером або міським старостою.

Натомість "поліцай" або "шуцман" для зрадників, що перейшли на бік російських окупантів і приєдналися до їх каральних органів – в принципі, підходить. До речі, нещодавно в окупованому Енергодарі один такий "поліцай" чомусь вибухнув і таким чином припинив свою зрадницьку діяльність.

Для зрадників є термін "колаборант", він походить від французького слова collaboration – співпраця та означає співпрацю з ворогом. Нині в українській мові є слово колаборація, проте, воно не має негативних конотацій і означає просту співпрацю, наприклад, у творчій сфері.



Еріх Кох на лаві підсудних / архівне фото

Що ж до адміністраторів окупованих росіянами українських територій – їх можна і правильно називати окупантами. Звісно ж, вони ніякі не гауляйтери, а просто вороги. На всіх них чекає невідворотнє покарання і це їх споріднює з Геббельсом і Кохом.