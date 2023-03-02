Об этом пишут в российских телеграмм-каналах. Известно, что инцидент произошел в селе Большенизовцево Курской области, передает 24 Канал.
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Детали убийства
Военнослужащий саперного полка 36-летний Андрей Федулов застрелил своего собрата 30-летнего Ивана Абрамова. Убийство произошло на автобусной остановке недалеко от школы.
По предварительной информации, Федулов выстрелил в голову собрата из автомата Калашникова. Последний погиб на месте. Причины пока неизвестны, однако предварительная версия военного следствия говорит, что это было "неосторожное обращение с оружием".
Оккупант Федулов, застреливший своего собрата / Фото из соцсетей
Российские СМИ отмечают, что до войны Абрамов занимался музыкой, исполнял рэп и выпускал треки под псевдонимом Kent Konga. Убийцу уже задержали. В настоящее время идет расследование дела, выясняются мотивы убийства.
Иван Абрамов до войны и после мобилизации / Фото из соцсетей
Актуальные потери врага на 2 марта
Начиная с 24 февраля 2022 года, оккупанты потеряли на войне в Украине 150 605 единиц личного состава. Только за последние сутки наши военные уничтожили 715 врагов.
Кроме того, оккупанты массово теряют свою "аналоговнетную" технику. Следовательно, сначала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- танков – 3397 (+2);
- боевых бронированных машин – 6658 (+20);
- артиллерийских систем – 2398 (+5);
- РСЗО – 480 (+1);
- средства ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 300 (+0);
- вертолетов – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3);
- крылатые ракеты – 873 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5264 (+7);
- специальная техника – 230 (+0).