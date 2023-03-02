Об этом пишут в российских телеграмм-каналах. Известно, что инцидент произошел в селе Большенизовцево Курской области, передает 24 Канал.

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Детали убийства

Военнослужащий саперного полка 36-летний Андрей Федулов застрелил своего собрата 30-летнего Ивана Абрамова. Убийство произошло на автобусной остановке недалеко от школы.

По предварительной информации, Федулов выстрелил в голову собрата из автомата Калашникова. Последний погиб на месте. Причины пока неизвестны, однако предварительная версия военного следствия говорит, что это было "неосторожное обращение с оружием".

Оккупант Федулов, застреливший своего собрата / Фото из соцсетей

Российские СМИ отмечают, что до войны Абрамов занимался музыкой, исполнял рэп и выпускал треки под псевдонимом Kent Konga. Убийцу уже задержали. В настоящее время идет расследование дела, выясняются мотивы убийства.

Иван Абрамов до войны и после мобилизации / Фото из соцсетей

Важно! Оккупанты сами деморализуют и убивают друг друга. Такие ситуации – нередки и, очевидно, идут на пользу Украине, а значит – приближают нашу победу.

Актуальные потери врага на 2 марта

Начиная с 24 февраля 2022 года, оккупанты потеряли на войне в Украине 150 605 единиц личного состава. Только за последние сутки наши военные уничтожили 715 врагов.

Кроме того, оккупанты массово теряют свою "аналоговнетную" технику. Следовательно, сначала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: