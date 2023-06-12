Мова йде про вертоліт Ка-52 "Алігатор". Це один із найдорожчих російських гелікоптерів.
Зверніть увагу Списки ліквідованих окупантів поповнив командир підрозділу "Шторм" і два офіцери
Наші воїни продовжують знищувати ворожу техніку та завдавати противнику втрат у війні проти України. Українські захисники назавжди приземлили ще один ворожий гелікоптер.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Мова йде про вертоліт Ка-52 "Алігатор". Це один із найдорожчих російських гелікоптерів.
Зверніть увагу Списки ліквідованих окупантів поповнив командир підрозділу "Шторм" і два офіцери