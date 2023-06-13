Российские оккупанты панически боятся контрнаступления ВСУ. Враг – в оцепенении, потому что не знает, куда придется основной удар.

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Как начало контрнаступления оценили в НАТО

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – подчеркнул, что уже видит первый успех. Воины ВСУ "завоевывают позиции".

Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и трудным. У россиян было время на укрепление – это довольно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их – сложная задача. Но мы видим, что украинцы имеют мужество, решимость освободить землю... и оттеснить россиян,

– заявил генсек НАТО.