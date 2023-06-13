Кроме того, украинские военные продвинулись и на Торецком направлении. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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На сколько метров продвинулись ВСУ

На данный момент наступление проводится на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило 250 метров, а на Торецком направлении – украинские войска продвинулись на 200 метров, – рассказал Ковалев.

Спикер добавил, что на направлениях, где наши войска находятся в обороне, ни одной позиции не было потеряно. А российские оккупанты тем временем совершают активные артиллерийские обстрелы со всего спектра вооружения и наносят авиационные удары.

Военные имеют успехи на Запорожье

Ковалев подчеркнул, что у ВСУ также есть успех в наступательной операции на Бердянском направлении.

Так, в ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра.

Площадь территории, взятой под контроль ВСУ, составила до трех квадратных километров.

Актуальные потери России

За минувшие сутки россияне потеряли 470 единиц личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 216 650 солдат.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. По состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали: