С 24 февраля 2022 года погибли 216 650 российских захватчиков. Однако потери врага могут быть больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точную статистику.
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Следует обратить внимание, что украинские военные уничтожили юбилейный 300 вертолет оккупантов. Накануне наши воины обезвредили Ка-52, который известен как "Аллигатор".
Потери врага в технике
- танков – 3935 (+4),
- боевых бронированных машин – 7642 (+6),
- артиллерийских систем – 3766 (+20),
- РСЗО – 601 (+0),
- средств ПВО – 363 (+1),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 300 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
- крылатых ракет – 1183 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2),
- специальной техники – 511 (+1).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
Один солдат на 48 сантиметров: что известно о потерях России в Бахмуте
- В разведке Великобритании рассказали, что за каждые оккупированные 48 сантиметров Бахмута русская армия теряла одного солдата. Говорится об убитых и раненых оккупантах.
- Сообщается, что в феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала завершить захват всего Донбасса в течение 10 – 14 дней. Однако планы Кремля с треском провалились.
- По оценкам Украины и партнеров, украинские военные обезвредили в боях за Бахмут от 60 до 100 тысяч российских оккупантов.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что более 20 тысяч потерь в любой оценке – это летальные потери России непосредственно убитыми.
- Потери России за 10 месяцев боев за Бахмут больше, чем потери Советского Союза за 10 лет войны в Афганистане (15 тысяч).