З 24 лютого 2022 року – загинули 216 650 російських загарбників. Однак втрати ворога можуть бути більшими, оскільки через інтенсивність боїв складно вести точну статистику.

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Слід звернути увагу, що українські військові знищили ювілейний 300 вертоліт окупантів. Напередодні наші воїни знешкодили Ка-52, який відомий як "Алігатор".

Втрати ворога у техніці

танків – 3935 (+4),

бойових броньованих машин – 7642 (+6),

артилерійських систем – 3766 (+20),

РСЗВ – 601 (+0),

засобів ППО – 363 (+1),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 300 (+1),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),

крилатих ракет – 1183 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2),

спеціальної техніки – 511 (+1).



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