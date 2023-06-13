З 24 лютого 2022 року – загинули 216 650 російських загарбників. Однак втрати ворога можуть бути більшими, оскільки через інтенсивність боїв складно вести точну статистику.
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Слід звернути увагу, що українські військові знищили ювілейний 300 вертоліт окупантів. Напередодні наші воїни знешкодили Ка-52, який відомий як "Алігатор".
Втрати ворога у техніці
- танків – 3935 (+4),
- бойових броньованих машин – 7642 (+6),
- артилерійських систем – 3766 (+20),
- РСЗВ – 601 (+0),
- засобів ППО – 363 (+1),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 300 (+1),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2),
- крилатих ракет – 1183 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2),
- спеціальної техніки – 511 (+1).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
Один солдат на 48 сантиметрів: що відомо про втрати Росії у Бахмуті
- У розвідці Великої Британії розповіли, що за кожні окуповані 48 сантиметрів Бахмута російська армія втрачала одного солдата. Мовиться про вбитих і поранених окупантів.
- Повідомляють, що у лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10 – 14 днів. Проте плани Кремля з тріском провалилися.
- За оцінками України та партнерів, українські військові знешкодили в боях за Бахмут від 60 до 100 тисяч російських окупантів.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що більшість експертів та аналітиків сходяться на думці, що понад 20 тисяч втрат у будь-якій оцінці – це летальні втрати Росії безпосередньо вбитими.
- Втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут більші, аніж втрати Радянського Союзу за 10 років війни в Афганістані (15 тисяч).