Про це розповіли у розвідці Великої Британії. Там підтверджують, що плани Росії щодо Бахмута з тріском провалилися.

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Ворог зазнає шалених втрат

Повідомляють, що у лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10 – 14 днів.

Але в Бахмуті на кожні здобуті 48 сантиметрів припадає один вбитий або поранений її військовий. Україна бореться далі,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, британська розвідка оприлюднила відео зі знищеного окупантами міста.

ЗСУ впевнено просуваються по лінії фронту