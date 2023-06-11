Про це розповіли у розвідці Великої Британії. Там підтверджують, що плани Росії щодо Бахмута з тріском провалилися.
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Ворог зазнає шалених втрат
Повідомляють, що у лютому 2022 року Росія, ймовірно, планувала завершити захоплення всього Донбасу протягом 10 – 14 днів.
Але в Бахмуті на кожні здобуті 48 сантиметрів припадає один вбитий або поранений її військовий. Україна бореться далі,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, британська розвідка оприлюднила відео зі знищеного окупантами міста.
ЗСУ впевнено просуваються по лінії фронту
- Раніше речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий повідомляв, що за добу українські захисники у напрямку Бахмута просунулися на 1400 метрів. Мовиться про декілька ділянок фронту.
- Однак, за словами Череватого, просування на Бахмутському напрямку – це "не миттєвий прорив", як було під час деокупації Харківщини. Це спланована поступова операція. Військове командування ретельно аналізує усі бої, завдяки чому українські військові і далі панують над ворогом.
- В Інституті вивчення війни також зауважили, що українська армія просувається на Сході України. Мовиться, зокрема, про Бахмутський напрямок.