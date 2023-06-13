Про це повідомляє низка воєнкорів, а також російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Мовиться про начальника штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сєргєя Горячьова.

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Кажуть про смерть від ракет

Воєнкори бідкалися, що впродовж 12 червня точилися важкі бої. Їх фіксували практично по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід". Зокрема, на так званому Времівському виступі.

Росіяни скаржаться, що важка обстановка у смузі оборони 60-ї та 37-ї мотострілкових бригад. І що через ракетну атаку з боку ЗСУ загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії генерал-майор Горячьов.

Цікаво, що представники командування об'єднаного угруповання військ "Схід" вважає, що 12 червня Росія залишилася без "одного з найяскравіших і найефективніших воєначальників". Мовляв, він поєднував у собі "найвищий професіоналізм з особистою мужністю".

Зверніть увагу, що Горячьов "очолював російський контингент у Придністров'ї". Він також командував 201-ю військовою базою у Таджикистані. Крім того, був начальником центру у Хабаровську.

На початку так званої "спецоперації" він був командиром 5-ї окремої танкової бригади. За понад рік війни, розв'язаної проти України, він "виріс" до заступника командувача 35-ї загальновійськової армії. Він став генерал-майором, а також його призначили на пост начальника штабу армії.

Знищили командира підрозділу "Шторм"

Офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан поділився хорошими новинами. За його словами, список втрат ворога зріс завдяки двом російським офіцерам і командиру.

Так, на той світ вдалося відправити командира підрозділу "Шторм" 110-ї ОМСБр Сергєя "Бутуза" Аргунова. Якщо говорити про двох ліквідованих офіцерів, то мовиться про полковника Дениса Буянова та старшого лейтенанта Нікіту Сосновского.

До слова, станом на 12 червня 2023 року на той світ вдалося відправити 216 180 російських загарбників. Ця цифра може бути більшою, адже точно рахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових днів непросто.