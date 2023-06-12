З 24 лютого 2022 року – загинули 216 180 російських загарбників. Проте у Генштабі ЗСУ зазначали, що втрати можуть бути більшими, адже через інтенсивність боїв іноді складно вести точну статистику.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3931 (+5);

бойових броньованих машин – 7636 (+5);

артилерійських систем – 3746 (+10);

РСЗВ – 601 (+0);

засоби ППО – 362 (+0);

літаків – 314 (+0);

гелікоптерів – 299 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7);

крилаті ракети – 1183 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10);

спеціальна техніка – 510 (+1).



Втрати росіян 12 червня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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