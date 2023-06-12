С 24 февраля 2022 года погибли 216 180 российских захватчиков. Однако в Генштабе ВСУ отмечали, что потери могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику.

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Потери врага в технике

танков – 3931 (+5);

боевых бронированных машин – 7636 (+5);

артиллерийских систем – 3746 (+10);

РСЗО – 601 (+0);

средства ПВО – 362 (+0);

самолетов – 314 (+0);

вертолетов – 299 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7);

крылатые ракеты – 1183 (+0);

корабли/катера – 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10);

специальная техника – 510 (+1).



Утраты россиян 12 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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