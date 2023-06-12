С 24 февраля 2022 года погибли 216 180 российских захватчиков. Однако в Генштабе ВСУ отмечали, что потери могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику.
Смотрите также Один солдат на 48 сантиметров: в британской разведке рассказали о потерях России в Бахмуте
Потери врага в технике
- танков – 3931 (+5);
- боевых бронированных машин – 7636 (+5);
- артиллерийских систем – 3746 (+10);
- РСЗО – 601 (+0);
- средства ПВО – 362 (+0);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 299 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7);
- крылатые ракеты – 1183 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10);
- специальная техника – 510 (+1).
Утраты россиян 12 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях россиян
- В Генштабе ВСУ рассказали, что замена иностранных компонентов на "аналогов нет" в 2023 году привела к тому, что произведенным в России боеприпасам присуща самодетонация. Поэтому оккупантам запретили использовать изготовленные в этом году снаряды.
- Кроме того, наши военные объяснили, что сейчас у россиян наблюдается ухудшение морально-психологического состояния. В частности, из-за недоразумения относительно задач и целей так называемой "спецоперации".
- Британская разведка рассказала, что потери россиян в Бахмуте безумны. Так, говорится о потере одного солдата на каждые 48 сантиметров территории города на Донбассе.