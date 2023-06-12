С 24 февраля 2022 года погибли 216 180 российских захватчиков. Однако в Генштабе ВСУ отмечали, что потери могут быть больше, ведь из-за интенсивности боев иногда сложно вести точную статистику.

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Потери врага в технике

  • танков – 3931 (+5);
  • боевых бронированных машин – 7636 (+5);
  • артиллерийских систем – 3746 (+10);
  • РСЗО – 601 (+0);
  • средства ПВО – 362 (+0);
  • самолетов – 314 (+0);
  • вертолетов – 299 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7);
  • крылатые ракеты – 1183 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10);
  • специальная техника – 510 (+1).


Утраты россиян 12 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние новости о потерях россиян

  • В Генштабе ВСУ рассказали, что замена иностранных компонентов на "аналогов нет" в 2023 году привела к тому, что произведенным в России боеприпасам присуща самодетонация. Поэтому оккупантам запретили использовать изготовленные в этом году снаряды.
  • Кроме того, наши военные объяснили, что сейчас у россиян наблюдается ухудшение морально-психологического состояния. В частности, из-за недоразумения относительно задач и целей так называемой "спецоперации".
  • Британская разведка рассказала, что потери россиян в Бахмуте безумны. Так, говорится о потере одного солдата на каждые 48 сантиметров территории города на Донбассе.