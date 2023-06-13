Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что Восток нашего государства продолжает оставаться эпицентром горячих боевых действий. 24 Канал.

Маляр рассказала о контрнаступлении ВСУ

По словам замглавы Минобороны, наши защитники действительно продолжают шаг за шагом наступать на разных направлениях. Наибольшие боевые соприкосновения продолжаются на Бахмутском направлении.

Надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли.

– заметила Маляр.

Она подчеркнула, что враг также наступает по нескольким направлениям, поэтому ситуация на разных участках фронта так неоднородна. Кроме того, Маляр сказала, что важным элементом является вопрос погоды и различных других факторов, которые в какой-то момент могут помочь, а в другой – помешать.

Оккупанты увеличили обстрелы и массово проходят фронт

Маляр также отметила, что россияне увеличили количество артиллерийских и минометных обстрелов с целью затормозить движение Вооруженных Сил. К тому же они организуют оборону тех позиций, которые заняли довольно давно.

"Если говорить о том же Южном направлении, где у нас тоже идет наступление, наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые соединены с противотанковыми рвами и постоянными контратаками врага", – рассказала заместительница.

Она также подчеркнула, что российская армия пытается сопротивляться, а также осуществляет контратаки на бронетехнике и массово применяют дроны-камикадзе.

Напоследок Маляр подчеркнула, что при продвижении наших войск следует оценивать степень и интенсивность сопротивления врага. Она сказала, что таким образом ситуация на фронте достаточно динамична с точки зрения обороны и с точки зрения наступления.

ВСУ наступают на нескольких направлениях