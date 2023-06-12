Експерти згадали про штурм українськими захисниками Оріхова в Запорізькій області та зауважили, що за допомогою німецької техніки 21-ій механізованій бригаді вдалось знищити 2 лінії оборони з особового складу ворога. Власне, відбулось більше атак на цьому напрямку, ніж було заплановано.
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Контрнаступ розпочався
У The Wall Street Journal з посиланням на військового української армії заявили, що наші бійці просунулись в районі Великої Новосілки в Донецькій області: "Це тільки початок", – констатував командир взводу ЗСУ.
Літній наступ України може вирішити, чи вдасться країні викинути російські війська з певних ділянок майже 20% території України, що зараз окупована. Успішний наступ міг би спонукати Захід під проводом США продовжувати постачати Києву зброю та гроші,
– написали аналітики.
Вони також підкреслили, що цими тижнями українські війська, озброєні сучасною західною зброєю, мають шанс здійснити вирішальний подвиг у цій війні, що за своїми масштабами є найбільшою від часів Другої світової.
Де просуваються українські війська / Карта The Wall Street Journal
Разом з тим аналітики сходяться на думці, що все ж нашим військам бракує підтримки від Заходу, зокрема, озброєння. Звісно, Збройні Сили намагаються мінімізувати втрати тих танків та артилерійських систем, що нам передали партнери, однак незначні пошкодження певних одиниць техніки все ж є.
Які населені пункти вдалось звільнити ЗСУ
- Українська армія деокупувала селища Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Велика Новосілка та інші на річці Мокрі Яли, що на межі Донецької та Запорізької областей.
- Варто сказати, що у намаганні стримати наступ Збройних Сил окупанти підірвали дамбу на цій водоймі. Внаслідок цього затопило два береги річки.
- Окрім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла про те, що наші захисники досягли певних успіхів по флангах на Бахмутському напрямку та не втратили жодної позиції під час оборони.