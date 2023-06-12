Эксперты вспомнили о штурме украинскими защитниками Орехова в Запорожской области и отметили, что с помощью немецкой техники 21-й механизированной бригаде удалось уничтожить 2 линии обороны из личного состава врага. Собственно, произошло больше атак на этом направлении, чем было запланировано.

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Контрнаступление началось

В The Wall Street Journal со ссылкой на военного украинской армии заявили, что наши бойцы продвинулись в районе Великой Новоселки в Донецкой области: "Это только начало", –констатировал командир взвода ВСУ.

Летнее наступление Украины может решить, удастся ли стране выбросить российские войска из определенных участков почти 20% оккупированной территории Украины. Успешное наступление могло бы побудить Запад под руководством США продолжать поставлять Киеву оружие и деньги,

– написали аналитики.

Они также подчеркнули, что на этих неделях украинские войска, вооруженные современным западным оружием, имеют шанс совершить решающий подвиг в этой войне, которая по своим масштабам является самой большой со времен Второй мировой.



Где продвигаются украинские войска / Карта The Wall Street Journal

Обратите внимание! Военный аналитик из Лондона Франц-Штефан Гади убежден, что ВСУ пытаются сделать то, на что не способна ни одна другая европейская армия: проводить длительные широкомасштабные общевойсковые операции против равного противника в войне высокой интенсивности.

Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что все же нашим войскам не хватает поддержки от Запада, в частности, вооружения. Конечно, Вооруженные Силы пытаются минимизировать потери танков и артиллерийских систем, которые нам передали партнеры, однако незначительные повреждения определенных единиц техники все же есть.

Какие населенные пункты удалось освободить ВСУ