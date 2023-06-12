Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские защитники и защитницы ведут контрнаступательные и оборонительные действия. Он подчеркнул, что военные командующие на фронте "настроены положительно", сообщает 24 Канал.

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Какие населенные пункты уже освободили

Официально подтвердили деоккупацию села Новодаровка в Запорожье, а также 4 населенных пункта в Донецкой области:

Нескучное;

Благодатное;

Макаровка;

Сторожево.

Эти поселки на реке Мокрые Ялы освободили в течение 10 – 11 июня. Чтобы остановить контрнаступление ВСУ на этом направлении, россияне даже взорвали дамбу возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области – на границе с Донецкой областью.

Очередной террористический акт россиян привел к подтоплениям нескольких населенных пунктов, однако в ВСУ заявили, что эти попытки врага сдержать контрнаступление бесполезны.

Освобожденные села Донецкой и Запорожской областей: смотрите на карте

Где расположены освобожденные села

Сначала стало известно об освобождение поселка Благодатное. В Минобороны заявили, что населенный пункт деоккупировали 10 июня, однако официально подтвердили на следующий день – 11 июня.

Освободили Благодатное от оккупантов бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины.

Впоследствии подтвердили освобождение населенного пункта Нескучное, расположенного с другого берега реки Мокрые Ялы. Деоккупацию подтвердили 11 июня в пресс-службе 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБр сил ТрО. Стоит отметить, что поселок освободили за день до этого – 10 июня, однако, конечно, из соображений безопасности об успешной наступательной операции сообщили впоследствии.

ВСУ освободили также поселок Макаровка, о деоккупации которого 11 июня сообщила Анна Маляр.

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции и 12 июня подтвердили освобождение еще одного населенного пункта – Сторожево. Поселок находился под оккупацией с марта 2022 года.

Освобождали населенный пункт морские пехотинцы из 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Как сообщили в пресс-службе ОБМП, в результате зачистки села было уничтожено около полусотни оккупантов, а также четыре захватчика были взяты в плен.

Освобожденные населенные пункты в Донецкой области: смотрите на карте

Поселок Новодаровка на Запорожье освободили 4 июня, однако официально подтвердили деоккупацию населенного пункта 12 июня. Освобождали поселок механизированное подразделение и сводное подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

В пресс-службе ТрО подчеркнули, что враг несколько суток пытался вернуть контроль над Новодаровкой, однако все попытки были безуспешными.

Освобожденное село Новодаровка в Запорожской области: смотрите на карте

В чем стратегическая важность освобожденных поселков

ВСУ освободили в течение 2 дней населенные пункты, лежащие по обоим берегам реки Мокрые Ялы. Деоккупированные поселки расположены на так называемом Веремеевском выступе – район на границе Запорожской и Донецкой областей к югу от поселка городского типа Большая Новоселка. Освобожденные села были под оккупацией с марта – апреля 2022 года.

В настоящее время ВСУ продвигаются по обоим берегам реки Мокрые Ялы. Можно предположить, что защитники двигаются в сторону населенного пункта Старомлиновка. Это село является важным перекрестком, который дает возможность проводить активные наступательные операции и дальше.

Военный эксперт Роман Свитан также отмечал, что освобождение этих населенных пунктов позволит ВСУ продвинуться в сторону Токмака, а дальше – на Мелитополь. Это позволит пересечь сухопутный коридор из Крыма в Россию.