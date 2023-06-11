Но район Великой Новоселки – это "веремеевский выступ" между Гуляйполем и Угледаром. Туда в свое время туда подошли россияне. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Этот выступ сам просится его срезать. То есть ударить по флангам и срезать это выступление, освободить юг Великой Новоселки и выровнять фронт как минимум по линии Гуляйполе – Угледар", – сказал Свитан.
Направление из-под Орехова в сторону Токмака на Мелитополь, считает военный эксперт, – одно из основных направлений украинских войск. О нем говорят как минимум пол года, а готовность там наступать была еще в прошлом году. Однако тогда деоккупировали Купянск на Харьковщине.
Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео
Стратегическая задача ВСУ
Сейчас есть возможность выполнить ту же задачу – выдвинуться в сторону Токмака. Далее на Мелитополь и пересечь сухопутный коридор – это одна из стратегических задач – сухопутный коридор в Крым из России,
– считает лётчик-инструктор.
Самое короткое расстояние между Ореховом и Мелитополем – около 85 километров. А поскольку это самое короткое расстояние для выхода на сухопутный коридор, это одно из приоритетных направлений, которое сейчас прорабатывают украинские батальоны тактических групп.
"Усиленные батальоны с помощью достаточного количества силы и средств, выделенных пока на эту атаку", – предположил полковник ВСУ в запасе.
Какая ситуация на фронте
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине продолжаются оборонительные и контрнаступательные действия. Зеленский отметил, что военные командующие "настроены положительно".
- Аналитики Института изучения войны считают, что Силы обороны имеют некоторые успехи в ограниченной контрнаступательной операции. Речь идет о Донецкой и Запорожской области. Там украинская армия имеет тактические успехи.
- Замминистра обороны 9 июня сообщала, что, в частности, на Запорожском направлении враг обороняется. Там продолжаются позиционные бои.