Однако Украина еще не перекинула подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не равномерна на всех участках линии фронта. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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ВСУ проводят чрезвычайно сложную тактическую операцию

Недавно российские источники утверждали, что украинские силы обладают тактическими преимуществами в проведении штурмов ночью благодаря предоставленному Западом оборудованию с лучшими системами ночной оптики.

Также вражеские источники продолжают подчеркивать роль дефицитных российских термобарических артиллерийских систем ТОС-1А на уровне военного округа против украинских атак, хотя украинские силы уничтожили, по крайней мере, две из этих ключевых систем за последние дни.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 и 9 июня, подтверждают, что украинские силы использовали западные высокоточные боеприпасы, чтобы уничтожить, по меньшей мере, две российские термобарические артиллерийские системы ТОС-1А – очень разрушительные, но дефицитные артиллерийские средства.

Очевидная зависимость российских войск от конкретных артиллерийских средств заслуживает внимания, поскольку точные украинские удары по этим системам потенциально могут усложнить российские оборонные возможности, а российские силы вряд ли будут иметь достаточно систем ТОС-1А, чтобы обеспечить одинаковый уровень огневой поддержки по всей линии фронта.

– отметили в ISW.

Аналитики считают, что сейчас украинские силы пытаются провести сложнейшую тактическую операцию – фронтальный штурм подготовленных оборонных позиций, затрудненный отсутствием преимущества в воздухе – и эти начальные атаки не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.

"Неудивительно, что украинские силы понесут потери во время первых атак. Однако начальные атаки не репрезентативны для всех украинских операций. Российская армия остается опасной, и украинские силы, безусловно, столкнутся с тяжелой борьбой. Но Украина еще не перебросила подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не равномерна на всех участках линии фронта", – добавили эксперты.

Украина перешла к наступательным действиям

Напомним, что на днях Владимир Зеленский сообщил, что в Украине ведутся контрнаступательные и оборонительные действия. По его словам, военные командующие на фронте "настроены положительно".

В то же время президент призвал не доверять телеграм-каналам, а особенно Путину. Прежде всего, нужно доверять нашим защитникам.