Однак Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірною на всіх ділянках лінії фронту. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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ЗСУ проводять надзвичайно складну тактичну операцію

Нещодавно російські джерела стверджували, що українські сили мають тактичні переваги у проведенні штурмів вночі завдяки наданому Заходом обладнанню з кращими системами нічної оптики.

Також ворожі джерела продовжують підкреслювати роль дефіцитних російських термобаричних артилерійських систем ТОС-1А на рівні військового округу проти українських атак, хоча українські сили знищили принаймні дві з цих ключових систем за останні дні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 і 9 червня, підтверджують, що українські сили використовували західні високоточні боєприпаси, щоб знищити щонайменше дві російські термобаричні артилерійські системи ТОС-1А – дуже руйнівні, але дефіцитні артилерійські засоби.

Очевидна залежність російських військ від конкретних артилерійських засобів заслуговує на увагу, оскільки точні українські удари по цих системах потенційно можуть ускладнити російські оборонні можливості, а російські сили навряд чи матимуть достатньо систем ТОС-1А, щоб забезпечити однаковий рівень вогневої підтримки по всій лінії фронту,

– зауважили в ISW.

Аналітики вважають, що зараз українські сили намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію – фронтальний штурм підготовлених оборонних позицій, ускладнений відсутністю переваги в повітрі – і ці початкові атаки не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій.

"Не дивно, що українські сили зазнають втрати під час перших атак. Однак початкові атаки не є репрезентативними для всіх українських операцій. Російська армія залишається небезпечною, і українські сили, безумовно, зіткнуться з важкою боротьбою. Але Україна ще не перекинула переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірною на всіх ділянках лінії фронту", – додали експерти.

Україна перейшла до наступальних дій

Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський повідомив, що в Україні ведуться контрнаступальні та оборонні дії. За його словами, військові командувачі на фронті "налаштовані позитивно".

Водночас президент закликав не довіряти телеграм-каналам, а особливо Путіну. Передусім, треба довіряти нашим захисникам.