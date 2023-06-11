Та район Великої Новосілки – це "вереміївський виступ" між Гуляйполем та Вугледаром. Туди свого часу туди підійшли росіяни. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Цей виступ сам проситься його зрізати. Тобто вдарити по флангах і зрізати цей виступ, звільнити південь Великої Новосілки й вирівняти фронт як мінімум по лінії Гуляйполе – Вугледар", – сказав Світан.

Напрямок із-під Оріхова у бік Токмаку на Мелітополь, вважає військовий експерт, – один з основних напрямків українських військ. Про нього говорять як мінімум пів року, а готовність там наступати була ще торік. Однак, тоді деокупували Куп'янськ на Харківщині.

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Стратегічне завдання ЗСУ

Нині є можливість виконати те саме завдання – висунутися у бік Токмака. Далі на Мелітополь та перетнути сухопутний коридор – це одне зі стратегічних завдань – сухопутний коридор в Крим із Росії,

– вважає льотчик-інструктор.

Найкоротша відстань між Оріховом та Мелітополем – близько 85 кілометрів. А оскільки це найкоротша відстань для виходу на сухопутний коридор, це один із пріоритетних напрямків, який нині опрацьовують українські батальйони тактичних груп.

"Посилені батальйони за допомогою достатньої кількості сили та засобів виділеної поки що на цю атаку", – припустив полковник ЗСУ в запасі.

Яка ситуація на фронті