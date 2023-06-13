Некоторые СМИ ошибочно решили, что едва ли не последнее препятствие на пути разблокирования военной помощи от Швейцарии наконец-то устранено. Впрочем, преждевременная радость длилась недолго. Через несколько часов стало известно, что нижняя палата швейцарского парламента (Национальный совет) не одобрила предложение коллег из верхней палаты (Совета кантонов) и оставила швейцарское оружие и оружие, включающее швейцарские детали, подальше от ВСУ.

Почему так произошло, чем это обусловлено и стоит ли ставить на военной помощи от Швейцарии крест – читайте в материале 24 Канала.

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Нейтральность как национальная идея

В отличие от "нейтрального" члена НАТО Венгрии, ведущей откровенно антиукраинскую и пророссийскую политику, Швейцария – реальный пример страны, исповедующей нейтралитет.

Почему Швейцария нейтральна Простой ответ – так сложилось исторически. Официально в этом статусе страна находится более 200 лет, на самом деле гораздо дольше. Нейтральность стала национальной идеей этого альпийского государства и основой идентичности его граждан. История Швейцарии знает несколько веков почти непрерывных войн и кровавой резни. В этих боях ковалась репутация едва ли не лучших воинов Европы – швейцарских пехотинцев, точнее – алебардщиков.



Отголосок тех славных побед ощутим и сейчас – швейцарские гвардейцы (исторически – наемники) оберегают покой Папы Римского и являются основой вооруженных сил Ватикана. Так продолжалось несколько веков, но "Пороховая революция" в Европе изменила баланс сил и Швейцарский Союз отказался от дальнейшей экспансии, предпочитая защиту собственных кантонов. Благодаря этой стратегии страну фактически обошла кровавая и изнуряющая Тридцатилетняя война первой половины 17 века.



Швейцарская гвардия Ватикана / фото Paul Ronga

Интересный факт! Альпийская страна стала островком покоя в море европейской кровавой бойни, благодаря чему смогла получить солидные экономические выгоды.



К примеру, благодаря этому Швейцария стала новым домом для изгнанников из Франции – часовщиков-протестантов, создавших здесь мощную индустрию. Сейчас швейцарские часы являются символом роскоши и статуса, а еще – точности и надежности.

Долгое время Швейцарии удавалось жить в мире и богатеть, но все изменил Наполеон. Революционная Франция оккупировала альпийскую страну, почти на 20 лет. Но после поражения Наполеона Швейцарский Союз был восстановлен (как Конфедерация кантонов). Более того, чтобы в будущем избежать новых войн на своей территории, страна добилась официального признания мировыми государствами своего нейтрального статуса.

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"Вечный нейтралитет" Швейцарии был зафиксирован в 1815 году на Венском конгрессе и в Парижском мирном договоре. Европейские государства гарантировали Швейцарии неприкосновенность границ и независимость. Вместо этого Швейцария обязалась не участвовать в вооруженных конфликтах и не будет давать оружие ни одной из враждующих сторон .

. Таким образом, Швейцария держит нейтралитет уже более двух веков и это самый давний случай. Ранее это первенство удерживала Швеция (имеет нейтралитет с 1814 года), однако скандинавское королевство отказалось от нейтрального статуса в 2022 году из-за российской угрозы и сейчас уже одной ногой находится в НАТО.

Швейцария о НАТО даже не думает (хотя является участником программы Альянса "Партнерство во имя мира"), она не является членом ЕС и имеет собственную валюту, хотя и была активным участником послевоенных интеграционных процессов в Европе.

Швейцария также была членом Лиги Наций (штаб-квартира организации была в Женеве), однако долгое время отказывалась стать членом ООН – присоединение произошло только в 2002 году. К слову, с мая по июнь 2023 года страна впервые в истории. председательствовала в Совбезе ООН, заменив в этом статусе Россию. При этом Швейцария является членом Совета Европы и ОБСЕ, Международного уголовного суда, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, входит в Шенгенскую зону.



Заседание Лиги Наций в Женеве, 1920 год / фото Getty Images

Еще один любопытный факт! В годы холодной войны швейцарские спецслужбы тайно общались с коллегами из стран НАТО и готовили план создания тайных подразделений на случай, если Москва даст команду отправить советские танки на штурм Ла-Манша.



Этот секретный план получил название Операция "Гладио" (Operazione Gladio), а его раскрытие в СМИ спровоцировало громкий международный скандал. В настоящее время российские пропагандисты до сих пор пугают своих уязвимых потребителей "Гладио" и его турецким аналогом – операцией "Контргерилья".

Что предполагает швейцарский "гибкий нейтралитет"

В настоящее время основу нейтралитета Швейцарии составляют Гаагские конвенции 1907 года о законах и обычаях войны. Согласно им Швейцария не присоединяется к военным альянсам и не посылает непосредственно свои вооружения в зону конфликта даже для поддержки жертв агрессии.

Благодаря политике нейтралитета Швейцарии удалось избежать двух мировых войн, но не критики. Тогда многие называли швейцарский нейтралитет безразличием.



Граница между Швейцарией и Францией во время Первой мировой войны, 19 июня 1917 года / фото Getty Images

В годы Второй мировой Швейцария оказалась в фактическом окружении гитлеровской Германии и ее союзников. Нацисты оказывали большое давление на страну и "нейтралам" пришлось пойти на уступки.

Швейцария стала частью логистических маршрутов нацистов, в том числе и военных грузов. Также страна вынуждена была финансировать нацистов (продавала золото и предоставляла кредиты, снабжала сырьем и промышленными товарами Германию).

Нацисты также превратили Швейцарию в свой финансовый хаб и активно сохраняли награбленное в местных банках. Кроме того, под давлением нацистов Швейцария вынуждена была ограничить пропуск на свою территорию беженцев из Германии (евреев и немцев, не поддерживавших Гитлера), чем, вероятно, обрекла их на смерть.



Железнодорожный узел в швейцарских Альпах, которым пользовался Гитлер для транзита своих грузов в Италию, 1943 год / фото Getty Images

Уже после завершения Второй мировой Швейцарии пришлось официально приносить извинения за уступки нацистам. В 1990-е годы местные банкиры выплатили 1,25 миллиарда долларов в качестве компенсации жертвам геноцида и их потомкам. Тогда многие швейцарцы считали, что их заставили капитулировать под давлением авторитета США.

Эти события сопровождались многочисленными скандалами, которые вынесли на поверхность немало "грязного белья" и позволили говорить о швейцарском нейтралитете, как о чем-то аморфном и гибком, что может изменяться в зависимости от разных условий. По этому поводу в самой Швейцарии и мире годами длилась долгая и ожесточенная дискуссия о том, была ли Швейцария жертвой или бизнес-партнером нацистов.

Российский медведь и теплые отношения с олигархами

Новые испытания для Швейцарии и прочности ее нейтралитета пришли в 21 веке, только вместо "Третьего Рейха" змеем-искусителем стал так называемый "Третий Рим". Репутация лучших в мире банков, закрепленная навечно популярным в СССР польском фильмом "Ва-Банк", потянула в эту альпийскую страну немало "новых русских", среди которых было и много "старых КГБшников".

Россия начала активно "разрабатывать" отношения со Швейцарией. В 2009 году в страну впервые в истории прибыл российский лидер – тогдашний президент России Медведев (ныне – скандальный блогер) даже подарил зоопарку Берна двух мишек.

Их собратьями, согласно сценарию, любовался профессор Плейшнер – герой главного советского сериала о шпионах "17 мгновений весны", правда, там натурой тогда была не Швейцария, а зоопарк в Тбилиси. Тем не менее, "дружба народов" крепла и углублялась. Не так, как с соседней и тоже нейтральной Австрией, но тоже достаточно "мощно", а в плане финансов даже "мощнее".

В начале третьего тысячелетия Швейцария снова стала финансовым хабом для диктатуры. В этот раз – российской. В многочисленных швейцарских сейфах осели кровавые российские сотни миллиардов долларов, евро или местных франков.

Санкции работают

Не все в Швейцарии стремились наступать на старые грабли и повторять ошибки середины 20 века.

С началом российской агрессии против Украины в 2014 году Швейцария была одним из первых государств, которые ввели санкции против Москвы.

Также Швейцария последовательно присоединялась к санкциям ЕС в отношении агрессора. С 2022 года Швейцария последовательно вводит санкции против России и присоединяется к каждому из санкционных пакетов ЕС.

В России эту политику Швейцарии уже открыто называют отказом от нейтралитета. С 7 марта 2022 года страна официально объявлена россиянами как недружественное государство. При этом Швейцария не высылала российских дипломатов (и поэтому превратилась в приют для российских агентов), не запрещала СМИ российских пропагандистов.

В апреле 2023 стало известно, что в Швейцарии арестованы 8 миллиардов долларов активов российских олигархов. Это огромная сумма и это около трети количества российских денег, которые сейчас заблокированы в Европе. Однако это далеко не все. Так, по оценкам посла США в Швейцарии, речь может идти о значительно большей сумме – до 100 миллиардов долларов. Речь идет об активах тех россиян, которые пока еще не оказались под санкциями.

Обратите внимание! В настоящее время швейцарские законы запрещают конфискацию частных активов, если не доказано, что они получены с нарушениями. Сейчас их можно только заморозить. И эта ситуация является поводом для острой дискуссии.



Отметим, что Швейцария отклонила просьбу послов стран G7 присоединиться к рабочей группе по поиску подсанкционных российских активов REPO, а Комиссия по правовым вопросам Совета кантонов отклонила предложения создать рабочую группу, отвечающую за обеспечение выполнения санкций в отношении России и ее сообщника Беларуси.

Швейцария отказывается от вооруженной помощи Украине, но в то же время достаточно активно помогает в гуманитарной сфере – ее точно не назовешь равнодушной:

В апреле 2023 года страна объявила о предоставлении Украине более 2 миллиардов долларов в рамках 6-летней программы помощи. На подходе еще проект помощи более чем на 5 миллиардов евро на следующие 10 лет (8 июня 2023 года голосование по нему в нижней палате провалилось, но сомнений, что в итоге решение будет положительным для Украины, нет).

Также Швейцария активно занимается украинскими беженцами и многочисленными гуманитарными программами, первая конференция по послевоенному восстановлению Украины символически состоялась в швейцарском Лугано.

В настоящее время Швейцария активно увеличивает импорт в Украину товаров двойного назначения, а также техники для разминирования (этот процесс не без проблем, но активизировался).

Запрет и табу остаются

Несмотря на значительную помощь Украине, вопрос оказания летальной помощи остается табу на законодательном уровне.

Дискуссия о его преодолении в Швейцарии продолжается с 2022 года и активизировалась в 2023 году, когда ни у кого не осталось никаких иллюзий, что в случае России имеем абсолютное варварское зло, несущее экзистенциальную угрозу цивилизованному миру. Чтобы его побороть – нужно оружие. Согласно действующим законам, Швейцария не может продавать оружие сторонам вооруженных конфликтов и это распространяется на так называемый реэкспорт.

Поэтому страна в 2022 году отказала Украине в ее просьбе о передаче боевых шлемов и бронежилетов, отказывается принимать на лечение раненых военнослужащих, хотя под давлением общественности согласилась принимать на лечение раненых гражданских из Украины. Швейцария отказывала Дании, Испании и Германии в передаче Украине оружия, частично или полностью изготовленного на территории Конфедерации или находившейся в ее собственности.

Резонансным стал случай утилизации Швейцарией 60 подходящих систем ПВО Rapier весной 2023 года. Сейчас СМИ пишут о ситуации вокруг танков Leopard 1, ставших просто чемоданом без ручки – Швейцарии они не нужны, а Германии и Нидерландам их готовы продать только при условии, что танки не поедут в Украину.



Всего в Швейцарии, а точнее – у государственного концерна Ruag, который очень хочет их продать и даже подал заявку на реэкспорт, есть 96 лишних танков, находящихся на хранении в Италии и бесспорно пригодных для ВСУ. Впрочем, есть нюанс.





Швейцария может многое предложить Украине / фото RUAG

Клондайк из оружия: как преодолеть табу Швейцарии

Над его устранением сейчас работает весь мир. Союзники Украины оказывают дипломатическое давление, не молчат и бизнесмены. Ведь продажа оружия – это бизнес, и Швейцария здесь занимает не последнее место. Сейчас из-за позиции "нейтралов" многие мировые оружейные концерны пересматривают свои позиции и пытаются исключить альпийцев не только из логистических, но и технологических цепочек производства. Кто-то, как Германия, своими силами, кто-то, как Италия и Испания, поиском альтернативы.

Не зря государственный швейцарский концерн Ruag обеими руками "за" передачу оружия. Там отлично понимают, что в перспективе могут потерять свои рынки и миллиардные прибыли. Этот аргумент также должен стать весомым в будущем решении парламентариев, ведь одно – разговоры о менталитете, а совсем другое – финансовые потери и рабочие места.

Большую работу проводит и Украина – президент Зеленский неоднократно обращался к швейцарским политикам с просьбой о помощи, делал это и во время встреч с лидерами страны. Последняя состоялась 1 июня 2023 года в Кишиневе. Тогда на саммите Европейского политического сообщества в Молдове президент Владимир Зеленский и президент Ален Берсе обсудили преодоление вооруженного табу. Следует признать, что для оптимизма есть основания.



Зеленский говорил с Аленом Берсе / фото ОП

В настоящее время диспозиция следующая:

правительство Швейцарии (Федеральный Совет) поддерживает изменения в закон "О военном имуществе". Это позволило бы реэкспорт оружия. С правительством солидарна верхняя палата парламента Швейцарии (Совет кантонов).

Но нижняя палата (Национальный совет) не имеет согласия, а потому блокирует инициативы чиновников и коллег из верхней палаты. Пока депутаты отклонили уже третье предложение из имеющихся шести (в СМИ их называют Lex Ukraine).

При этом ранее парламент Швейцарии разрешил правительству в лице Управления оборонных закупок предоставлять разрешение на передачу танков, которые ранее находились на вооружении швейцарской армии, но были возвращены производителю – немецкому концерну Rheinmetall. Речь о 42 танках Leopard 2 A4, которые Rheinmetall получил от Швейцарии в 2010 и 2011 годах. То есть процесс сдвинулся с мертвой точки.

Лоббистом отмены запрета на реэкспорт для Украины является Социал-демократическая партия Швейцарии (SP). Главный критик идеи – правоконсервативная Народная партия (SVP). Именно представители этой политсилы и блокируют инициативы коллег по оружию, а также они были против предоставления Украине гуманитарной помощи более чем на 5 миллиардов долларов. SVP сейчас самая большая партия в швейцарском парламенте, но это не освобождает ее от ответственности и критики в превращении в полезных идиотов Путина.

Обе политсилы – и левая SP, и правая SVP – являются частями многолетней 4-партийной коалиции, поэтому в конце концов должны прийти к согласию. Если же этого не произойдет – возможно, понадобится референдум (который так любят в Народной партии и он является довольно регулярным актом прямой демократии в Альпах).

Последний вариант менее приятен для Украины, ведь означает задержку решения проблемы. Это понимают все, поэтому должны ускорить процесс.

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Для большинства швейцарцев нейтралитет – это часть национальной идентичности, но они должны понимать, что помощь Украине, в частности вооруженная, это вопрос безопасности также и самой Швейцарии. Ведь режим, который подрывает ГЭС, устраивает гражданскую резню, занимается массовыми депортациями и угрожает миру ядерным оружием, – это угроза не только Украине и украинцам, но всем людям на планете Земля.