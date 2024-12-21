Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

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Что Писториус думает о размещении войск в Украине

Борис Писториус заявил, что после возможного прекращения огня в войне России против Украины перед Германией также может встать задача.

Я хочу четко заявить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Возникает вопрос, когда должно наступить перемирие или мир – и когда будет понятно, как это выглядит,

– сказал Писториус.

По его словам, возникает вопрос, будет ли существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в европейские силы будут обеспечивать мир. Сейчас слишком много нюансов, чтобы Писториус дал утвердительный ответ.

В то же время министр добавил, что решение об отправке войск в Украину все равно будет принимать парламент.

"Но ясно одно: Германия, как крупнейшая страна НАТО в Европе и крупнейшая экономика в Европе, не может стоять в стороне и оставаться не вовлеченной", – заявил он.

К слову, ранее возможность размещения европейских миротворцев в Украине комментировал и канцлер Олаф Шольц. По его словам, любые разговоры об этом "являются преждевременными". Он говорит, что все должно быть пошагово и обсуждать это детально сейчас было бы ошибкой.