Так, на пресс-конференции по итогам Евросовета Олаф Шольц высказался о возможности размещения миротворцев в нашем государстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Шольц о размещении миротворцев в Украине

Канцлер Германии убежден, что любые разговоры о возможности размещения в Украине в будущем европейского миротворческого контингента "являются преждевременными". По словам Олафа Шольца, этот вопрос не обсуждали на встрече руководителей государств-членов ЕС в Брюсселе.

Немецкий политик ответил на вопрос о якобы нежелании Берлина говорить о возможном участии в европейском миротворческом контингенте после завершения боевых действий в Украине. Заявил, мол, он и Владимир Зеленский согласны, что "третий и четвертый шаги не должны делаться раньше первого".

Вопрос о том, как может выглядеть конкретная конструкция архитектуры безопасности после заключения мирного соглашения, сейчас не может обсуждаться серьезно. Но это должно быть что-то, что, с нашей точки зрения, также будет структурировано трансатлантическим способом. Поэтому не было никакой дискуссии о сухопутных войсках или что-то подобное, потому что это вообще не тема, если я могу так сказать. Сейчас было бы ошибкой подробно обсуждать это здесь,

– заявил Олаф Шольц.

Также канцлер вспомнил о своих встречах и телефонных звонках с Зеленским и Трампом. Кроме того, разговорах с российским диктатором. Подчеркнул, необходима скоординированная политика между Европой и США и между Германией и США.

Именно в этой ситуации я считаю необходимым объединить усилия. Мое впечатление: это также вполне возможно, и нам удастся не оставить Украину в одиночестве и сделать все возможное, чтобы она оставалась суверенной, чтобы ее не тормозили на пути в Европейский Союз. Это сильная нация с очень большой собственной армией, которую мы все снаряжаем вместе. В то же время убийства должны прекратиться,

– подчеркнул канцлер.

При этом Шольц отказался предоставлять больше подробностей телефонного разговора с Трампом. Только сказал, что "очень уверен", что США и Европа будут продолжать поддерживать наше государство, конечно, с четкой перспективой, что для Украины будет справедливый мир, который защищает ее суверенитет.

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В то же время немецкий политик отметил, что поддержка Украины должна быть организована таким образом, чтобы не было эскалации войны, войны России с НАТО.

Это очень понятно. В то же время она должна быть настолько сильной, чтобы не было продиктованного мира. Украина должна оставаться независимой и быть способной защитить свой суверенитет,

– подчеркнул Шольц.

Кроме того, заверил, что во всех дискуссиях настаивает на том, что "ни одно решение не может приниматься через головы украинцев – и, кстати, не через головы европейцев".