Так, на пресконференції за підсумками Євроради Олаф Шольц висловився щодо можливості розміщення миротворців у нашій державі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Шольц про розміщення миротворців в Україні

Канцлер Німеччини переконаний, що будь-які розмови про можливість розміщення в Україні в майбутньому європейського миротворчого контингенту "є передчасними". За словами Олафа Шольца, це питання не обговорювали на зустрічі керівників держав-членів ЄС у Брюсселі.

Німецький політик відповів на запитання про нібито небажання Берліна говорити про можливу участь у європейському миротворчому контингенті після завершення бойових дій в Україні. Заявив, мовляв, він і Володимир Зеленський згодні, що "третій і четвертий кроки не повинні робитися раніше за перший".

Питання про те, як може виглядати конкретна конструкція архітектури безпеки після укладення мирної угоди, зараз не може обговорюватися серйозно. Але це має бути щось, що, з нашої точки зору, також буде структуроване в трансатлантичний спосіб. Тож не було жодної дискусії про сухопутні війська чи щось подібне, тому що це взагалі не тема, якщо я можу так сказати. Зараз було б помилкою детально обговорювати це тут,

– заявив Олаф Шольц.

Також канцлер загадав про свої зустрічі й телефонні дзвінки з Зеленським і Трампом. Окрім того, розмови з російським диктатором. Наголосив, необхідна скоординована політика між Європою та США та між Німеччиною та США.

Саме в цій ситуації я вважаю за необхідне об'єднати зусилля. Моє враження: це також цілком можливо, і нам вдасться не залишити Україну на самоті та зробити все можливе, щоб вона залишалася суверенною, щоб її не гальмували на шляху до Європейського Союзу. Це сильна нація з дуже великою власною армією, яку ми всі споряджаємо разом. Водночас вбивства мають припинитися,

– підкреслив канцлер.

При цьому Шольц відмовився надавати більше подробиць телефонної розмови з Трампом. Тільки сказав, що "дуже впевнений", що США та Європа продовжуватимуть підтримувати нашу державу, звичайно, з чіткою перспективою, що для України буде справедливий мир, який захищає її суверенітет.

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Водночас німецький політик зазначив, що підтримка України має бути організована таким чином, аби не було ескалації війни, війни Росії з НАТО.

Це дуже зрозуміло. Водночас вона має бути настільки сильною, щоб не було продиктованого миру. Україна має залишатися незалежною та бути здатною захистити свій суверенітет,

– наголосив Шольц.

Окрім того, запевнив, що в усіх дискусіях наполягає на тому, що "жодне рішення не може прийматися через голови українців – і, до речі, не через голови європейців".