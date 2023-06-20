Українського військового судили у Ростові-на-Дону в тому ж суді, в якому влаштували "судилище" над полоненими азовцями. Про суд над Денисом Муригою повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про суд над Денисом Муригою

Розгляд справи Дениса Муриги у Ленінському суді в Ростові-на-Дону почали 19 травня. Того ж таки місяця росіяни внесли його до списку "екстремістів та терористів". Втім, затримали бійця батальйону "Айдар" ще навесні 2022 року. Він нібито "намагався перетнути кордон з Росією під виглядом біженця". При собі він мав паспорти України та Росії.

Судили чоловіка за звинуваченням у "організації збройного формування та проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Також Муризі закинули "підрив мосту", який він нібито здійснив у Луганській області. За ці "злочини" йому присудили 16 років у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у тому ж суді окупанти нещодавно розпочали "судилище" над полоненими з Азовсталі. Росіяни стверджують, що на лаві підсудних тільки військові, проте родичі впізнали серед 22 людей і цивільних.

"Судилище" над полоненими азовцями: що відомо