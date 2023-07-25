Про початок судилища над бійцями батальйону "Айдар" пишуть російські пропагандисти, інформує 24 Канал. Фігурантам справи інкримінуються кілька статей.

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Засідання відбувається у Південному окружному військовому суді Росії

У Росії батальйон "Айдар" визнаний екстремістським та забороненим. Українським військовим інкримінують "участь у терористичній організації", "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу" так званої "ДНР".

"Південний окружний військовий суд приступив до слухання по суті кримінальної справи стосовно 18 учасників нацбатальйону "Айдар". Фігурантам справи інкримінуються кілька статей КК "ДНР", в тому числі насильницьке захоплення влади і зміна конституційного ладу "ДНР" і участь в діяльності терористичної організації. Під час процесу вони будуть перекваліфіковані на статті КК РФ", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про батальйон "Айдар" 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" – штурмовий батальйон ЗСУ. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні ОК "Схід". З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.

Сестра бійця "Айдару" закликала надати розголосу справі

Галина Гайоха, сестра Ігоря Гайохи, повідомила, що її брата "судять" у Росії. Вона закликала надати справі розголосу та не кинути бійців "Айдару" в біді.

"Прошу привернути увагу суспільства до цього процесу! Не можна забувати завдяки кому ми прокидаємося щоранку. Не можна кидати в біді тих, хто нас не кинув напризволяще. Тих, кому не все одно! Для кого Україна понад усе!" – написала вона.

За словами Галини, її брат перебуває у російському полоні вже півтора року.

Що ще відомо про судилище над бійцями "Айдару"

Видання "Кавказ. Реалії" повідомляло, що перше відкрите засідання щодо бійців мало відбутися 7 липня 2023 року, але його перенесли на 25 липня. Повідомлялося, що це наймасовіша кримінальна справа щодо цього підрозділу.

Згідно з карткою судової справи, на лаві підсудних перебувають В'ячеслав Байдук, Ігор Гайоха, Віталій Грузинов, Владислав Єрмолинський, Семен Забайрачний, Сергій Калинченко, Віталій Крохалєв, Володимир Макаренко, Роман Недоступа, Сергій Нікітюк, Євген П'ятигорець, Тарас Радченко, Олександр Таранець, Дмитро Федченко, Микола Чуприна, Андрій Шолік, Марина Міщенко та Лілія Прутян.

"Свідомі" писали, що до 10 липня 2023 полонених тримали в СІЗО на окупованій території Донецької області. Потім їх відправили до СІЗО Ростовської області Росії.

За даними медіа, деяких військових взяли в полон навесні 2022 року.

Офіційний коментар української сторони

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан поширив офіційний коментар української сторони щодо роботи по звільненню бійців батальйону "Айдар".

У повідомленні мовиться, що жоден з воїнів, які потрапили в російський полон, не буде забутий та кинутий напризволяще.

Питання звільнення військовополонених є однією з найпріоритетніших завдань для командування батальйону. Ми запевняємо, що залучуємо всі доступні нам ресурси, використовуємо всі можливості, щоб всі наші бійці якнайшвидше повернулись додому,

– сказано у повідомленні.

У процесі обміну "Айдар" активно взаємодіє з Офісом Президента, ГУР МО, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та іншими структурами, які мають вплив на процес повернення українців додому.

"Забутими не лишаються і родичі наших військовослужбовців. Вони також активно залучаються в роботі по звільненню своїх рідних, а командування батальйону, своєю чергою, надає всю можливу найоперативнішу інформацію щодо наявних даних про військовослужбовців, що перебувають в російському полоні", – йдеться у повідомленні.