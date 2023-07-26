На лаві підсудних в Росії 18 українських полонених. Дмитро Лубінець зазначив, що це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю.
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Омбудсман прокоментував судилище над українськими захисниками
Лубінець зазначив, що українські захисники, над якими Росія влаштувала судилище, це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім'ю і життя.
Світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території. Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням наших громадян і відчуваючи безкарність продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати й зламати,
– сказав омбудсман.
Він наголосив, що такі судилища – це чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції, за що країна-агресорка повинна постати перед судом.
Що відомо про судилище над бійцями "Айдару"
- 25 липня суд у Росії розпочав слухання по суті так званої "кримінальної справи" щодо 18 учасників батальйону "Айдар".
- Українським захисникам інкримінують насильницьке захоплення влади, участь в діяльності терористичної організації і зміну конституційного ладу так званої квазідержави "ДНР".
- Це наймасовіша кримінальна справа щодо цього підрозділу. Згідно з карткою судової справи, на лаві підсудних перебувають: В'ячеслав Байдук, Ігор Гайоха, Віталій Грузинов, Владислав Єрмолинський, Семен Забайрачний, Сергій Калинченко, Віталій Крохалєв, Володимир Макаренко, Роман Недоступа, Сергій Нікітюк, Євген П'ятигорець, Тарас Радченко, Олександр Таранець, Дмитро Федченко, Микола Чуприна, Андрій Шолік, Марина Міщенко та Лілія Прутян.