Про це кореспондентці 24 Каналу розповів цивільний заручник Микола Захожий, якого впродовж кількох місяців утримували росіяни. Він також наголосив, що умови полону в Росії значно відрізняються від тих, у яких перебувають окупанти в Україні.

До теми Б'ють по чорному і карають за все: історія українського журналіста, якого викрали росіяни

Цивільний заручник розповів про умови у полон в Росії

Захожого захопили у полон загарбники ще у березні 2022 року, коли він повертався до себе додому. Згодом його та ще кількох цивільних заручників відправили у Курську область, де помістили у місцеве СІЗО.

Найстрашніша подія – це "приймання", коли охорона вишукується в ряд, ми біжимо по одному і нас б'ють шокерами, дубинками й не дай боже десь впасти, треба обов'язково добігти до кінця. На вулиці знущання продовжувались декілька годин, після чого ми потрапили до своєї камери й в перший день нам дали спокій,

– сказав заручник.

Водночас він підкреслив, що тортури з російської сторони тривали кожного дня, а самих українських заручників били, не давали нормально помитися та принижували. Крім того, окупанти примусово виводили українців на допити, збирали аналізи ДНК та змушували впродовж цілого стояти на ногах.

"Вікна забиті, денного світла ти не бачиш, постійно живеш під лампочками. А що стосується їжі, то можливо вони дають і різну, але дуже мало. Порція дуже маленька, нормальна людина не наїсться, навіть не витрачаючи активні калорії", – підкреслив Захожий.

Після цього українця відправили то Тульської області, де знову почався процес "приймання" та тортури. Захожий наголосив, що після цього, його 3 – 4 дні не чіпали, а потім знову почали принижувати та бити.

Він також сказав, що у його камері перебували близько 14 осіб, а в сусідній – 20. Усі вони, за його словами, були цивільними.

Важливо! Женевська конвенція забороняє утримувати цивільних людей у заручниках або викрадати їх під час війни. Порушення цих норм вважається ніщо іншим, як воєнним злочином.

Жодні організації не приїжджали перевірити стан полонених

Захожий розповів, що одного дня до них у камеру зайшли охоронці, роздали аркуші паперу і сказали написати, що заручників утримують у "гідних умовах": нібито дають їсти, пити, не б'ють та дозволяють митися. Водночас українець наголосив, що за 340 днів утримання він не бачив жодного разу нікого з міжнародних організацій.

Якби хоч інколи до нас приїжджала якась організація, то в росіян не було б змоги постійно нас лупцювати. Це неприйнятно, якби їх хтось побачив,

– наголосив Захожий.

Про перебування в утриманні у росіян Захожий зміг повідомити свою родину лише передавши інформацію через людей, з якими він разом перебував у камері. Так, одні з обміняних українців передали інформацію про Захожого його родичам.

Чоловік також сказав, що інформацію заручники взагалі не отримували. За його словами, до жовтня 2022 року вони взагалі не знали, що відбувається в Україні, а згодом їм вмикали російських пропагандистів, і так, вони хоч трохи змогли дізнатися про стан речей пов'язаних з війною.