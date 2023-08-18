Об этом корреспонденту 24 Канала рассказал гражданский заложник Николай Захожий, которого на протяжении нескольких месяцев удерживали россияне. Он также подчеркнул, что условия плена в России значительно отличаются от тех, в которых находятся оккупанты в Украине.

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Гражданский заложник рассказал об условиях плена в России

Захожего захватили в плен захватчики еще в марте 2022 года, когда он возвращался домой. Впоследствии его и нескольких гражданских заложников отправили в Курскую область, где поместили в местное СИЗО.

Самое страшное событие – это "прием", когда охрана выискивается в ряд, мы бежим по одному и нас бьют шокерами, дубинками и не дай бог где-то упасть, надо обязательно добежать до конца. На улице издевательства продолжались несколько часов, после чего мы попали в свою камеру и в первый день нас оставили в покое,

– сказал заложник.

В то же время он подчеркнул, что пытки с российской стороны продолжались каждый день, а самих украинских заложников избивали, не давали нормально помыться и унижали. Кроме того, оккупанты принудительно выводили украинцев на допросы, собирали анализы ДНК и заставляли целого стоять на ногах.

"Окна забиты, дневного света ты не видишь, постоянно живешь под лампочками. А что касается еды, то, возможно, они дают и разную, но очень мало. Порция очень маленькая, нормальный человек не наестся, даже не тратя активные калории", – подчеркнул Захожий.

После этого украинца отправили в Тульскую область, где снова начался процесс "приема" и пытки. Захожий подчеркнул, что после этого, его 3 – 4 дня не трогали, а затем снова начали унижать и избивать.

Он также сказал, что в его камере находилось около 14 человек, а в соседней – 20. Все они, по его словам, были гражданскими.

Важно! Женевская конвенция запрещает удерживать гражданских людей в заложниках или захватывать их во время войны. Нарушение этих норм считается военным преступлением.

Никакие организации не приезжали проверить состояние пленных

Захожий рассказал, что однажды к ним в камеру зашли охранники, раздали листы бумаги и сказали написать, что заложников содержат в "достойных условиях": якобы дают есть, пить, не бьют и позволяют мыться. В то же время украинец подчеркнул, что за 340 дней удержания он не видел ни разу никого из международных организаций.

Если бы хоть иногда к нам приезжала какая-то организация, то у россиян не было бы возможности постоянно нас лупить. Это неприемлемо, если бы их кто-нибудь увидел,

– подчеркнул Захожий.

О пребывании в плену у россиян Захожий смог сообщить свою семью лишь передав информацию через людей, с которыми он вместе находился в камере. Так, одни из обмененных украинцев передали информацию о Захожем его родственникам.

Он также сказал, что информацию заложники вообще не получали. По его словам, до октября 2022 года они вообще не знали, что происходит в Украине, а впоследствии им включали российских пропагандистов, и так они смогли узнать о положении вещей, связанных с войной.