О репатриационном мероприятии сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Украина смогла вернуть тела Героев

Работа по подготовке к передаче погибших велась длительное время. Отмечают, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников ряда правоохранительных структур Украины.

При содействии в возвращении тел погибших военных в Координационном штабе обязаны представителям:

  • Объединенный центр при Службе безопасности Украины,
  • Министерству внутренних дел Украины (Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах),
  • Вооруженных Сил Украины (Центральному управлению гражданско-военного сотрудничества),
  • Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Сумской области,
  • Госпогранслужбы Украины,
  • других представительств структур сектора безопасности и обороны Украины.

В КШВОВ отметили об особой признательности за содействие Международному Комитету Красного Креста.

ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших,
– говорится в сообщении КШВОВ.

Возвращение павших бойцов

  • 6 октября домой удалось вернуть тела 64 защитников Украины. В Координационном штабе уверяли, что наша страна принимает все возможные законные меры в рамках норм Международного гуманитарного права, чтобы установить места пребывания наших защитников, пропавших без вести или попавших в плен, чтобы вернуть их домой.
  • 27 октября Украина вернула тела еще 50 павших украинских защитников. Их также передали представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам, чтобы они провели следственные действия и судебные экспертизы.
  • 20 ноября Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 94 павших военнослужащих.