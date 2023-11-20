В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили о возвращении погибших военных 20 ноября. В последний раз Киев проводил обмен телами погибших в конце октября 2023 года.

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Украина смогла вернуть тела Героев

На подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела (останки) 94 защитников Украины,

– заявили в штабе.

Ведомство пояснило, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне также были переданы тела погибших комбатантов, пришедших в Украину с войной.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заверили, что Вооруженные Силы Украины:

обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения;

передадут их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам;

последние – установят личности погибших украинских военных.

Недавние возвращения погибших военных ВСУ