У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про повернення загиблих військових 20 листопада. Востаннє Київ проводив обмін тілами загиблих наприкінці жовтня 2023 року.

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Україна змогла повернути тіла Героїв

На підконтрольну уряду України територію повернено тіла (останки) 94 оборонців України,
– заявили у штабі.

Відомство пояснило, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні також передали тіла загиблих комбатантів, які прийшли в Україну з війною.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими запевнили, що Збройні Сили України:

  • забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ;
  • їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам;
  • останні – встановлять особи загиблих українських військових.

Нещодавні повернення загиблих військових ЗСУ

  • 27 жовтня Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських захисників. Їх також передали представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам, щоб ті провели слідчі дії та судові експертизи.
  • Перед цим 6 жовтня додому вдалось повернути тіла 64 оборонців України. У Координаційному штабі запевняли, що наша країна вживає усі можливі законні заходи у межах норм Міжнародного гуманітарного права, щоб встановити місця перебування наших оборонців, які зникли безвісти або потрапили до полону, щоб повернути їх додому.
  • 15 вересня також був обмін тілами з ворогом. Тоді вдалося повернули 51 полеглого захисника України.