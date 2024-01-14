На этот раз горькая грусть войны черным крылом коснулась Диканской общины Полтавской области. К сожалению, война продолжает уносить жизни лучших граждан.

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Гибель еще одного воина

В ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области 12 июля 2023 года погиб Сергей Марченко. Сергей мобилизован 19 марта 2022 года, после чего он служил разведчиком разведывательной роты. Мужчине было 40 лет – родился 27 октября 1983 года в Диканской общине.

О гибели военнослужащего стало известно только недавно. Почти пол года он считался без вести пропавшим.

Трудно найти слова, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил,

– написали в Диканской общине.

Также в родном обществе защитника отметили, что время и место прощания с погибшим воином будут сообщены дополнительно.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Героя Украины. Низко кланяемся за его подвиг в противостоянии русской агрессии.

Потери Украины в войне