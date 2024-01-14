На этот раз горькая грусть войны черным крылом коснулась Диканской общины Полтавской области. К сожалению, война продолжает уносить жизни лучших граждан.
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Гибель еще одного воина
В ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области 12 июля 2023 года погиб Сергей Марченко. Сергей мобилизован 19 марта 2022 года, после чего он служил разведчиком разведывательной роты. Мужчине было 40 лет – родился 27 октября 1983 года в Диканской общине.
О гибели военнослужащего стало известно только недавно. Почти пол года он считался без вести пропавшим.
Трудно найти слова, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил,
– написали в Диканской общине.
Также в родном обществе защитника отметили, что время и место прощания с погибшим воином будут сообщены дополнительно.
Потери Украины в войне
- Защищая страну от окупантов, погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Лишь недавно он присоединился к обороне Украины в рядах ВСУ, однако его жизнь оборвала вражеский дрон.
- Свою жизнь за страну отдал герой из Хмельницкой области Роман Ряжских, которому было всего 27 лет Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Известно, что несколько дней до отъезда Романа на фронт его родной факультет журналистики Львовского университета имени Ивана Франко собирал средства на экипировку.
- От рук оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области погиб 37-летний Назарий Керницкий. Герой был отмечен "Золотым Крестом" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки".