Оба бойца в гражданской жизни работали горновыми в плавильном цехе №1 Запорожского завода ферросплавов. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Запорожского завода ферросплавов.

Смотрите также Могла ли экс-замгенпрокурора Колинько умереть от удушения: что сказали в полиции

Отвага и жертвенность воинов-металлургов

На предприятии отметили, что, к сожалению, узнали о гибели своих бойцов с большой задержкой – их нет в живых уже полгода.

Валерий Митрофанов стал в рады ВСУ в августе 2022 года, был стрелком в десантно-штурмовых войсках. Известно, что он воевал на сложнейших направлениях, жизнь оборвалась в бою во время минометного обстрела.

Каждый из них строил планы на будущие, однако широкомасштабное вторжение врага заставило их надеть военную форму, взять в руки оружие и защитить родную землю,

– говорится в сообщении завода.

Сергей Давидцев присоединился к ВСУ в феврале 2023 года, служил гранатометчиком. Коллеги защитника отметили, что в боях на самом сложном направлении он проявил свою несокрушимость и закаленность.

"Снова и снова платят своей жизни наши Герои – мужественные защитники Украины. Они были настоящими металлургами – крепкими духом людьми", – добавили на заводе.

Предприятие, где работали павшие Герои, выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Также редакция 24 Канала выражает невероятную скорбь из-за этой новости. Вечная и светлая память защитникам.

Лучшие гибнут за Украину