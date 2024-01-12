В частности, журналисты писали, что якобы у Колинько обнаружили травму. Речь шла о якобы переломе хрящевой гортани.

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В полиции опровергли о смерти Колинько из-за удушения

Украинское издание "Ракурс" со ссылкой на собственные источники написано о предварительных результатах судебно-медицинской экспертизы о причинах возможной смерти экс-заместительницы генпрокурора 11 января.

В издании отметили, что перелом хрящевой гортани можно испытать вследствие подавления или сдавливания, что якобы является подтверждением того, что Ольга Колинько могла поддаться удушению.

Эту информацию впоследствии прокомментировала представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная. Она подчеркнула, что пока нет оснований полагать, что Колинько умерла насильственной смертью.

Та распространенная информация не соответствует действительности. Потому что по результатам проведенного вскрытия причину установить не удалось из-за гнилостных изменений. Поэтому назначено проведение экспертиз,

– подчеркнула она.

Бережная подчеркнула, что предстоит провести экспертизы, которые продлятся несколько недель и только после их завершения будет установлена причина смерти Колинько.

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В то же время Бережная подчеркнула, что у полиции нет оснований считать это совершением умышленного убийства. Однако не исключаются никакие версии.

"Признаков насильственной смерти, поскольку вчера эксперт осматривал наглядно — не было. Со всем тем, только по результатам судебно-медицинской экспертизы и других назначенных экспертиз будет установлена и причина смерти, и будут приняты дальнейшие процессуальные решения", – подчеркнула она. .

Относительно дочери погибшей Бережная объяснила, что на ее теле так же есть гнилостные изменения. Однако окончательные причины смерти еще не названы, поэтому будут проведены экспертизы. Кроме того, Бережная сказала, что точно установить, сколько времени прошло с момента смерти женщин смогут только эксперты.

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