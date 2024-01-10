Тело Ольги Колинько обнаружили 10 января. Это произошло, когда работники ЖЭКа и полицейские открыли дверь в ее квартиру. Тревогу забили соседи женщины – по стояку начала течь вода, а дверь в квартиру никто не открывал.

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Когда в помещение наконец удалось попасть, Колинько уже была мертвой. Известно, что женщина болела и долго не выходила из дома. Весь нужный уход ей предоставляла дочь Ярослава. Она жила в соседней квартире.

Вскоре после того, как правоохранители обнаружили тело Колинько, нашли мертвой и Ярославу. Обстоятельства трагедии устанавливают.

Что известно об Ольге Колинько

В течение 2001 – 2003 года Колинько возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме. Кроме того, она была одним из главных следователей по делу Павла Лазаренко – одиозного экс-премьера Украины.

Также за время своей карьеры Колинько вела дела против:

Александра Ткаченко – эксвицеспикера;

Ефима Звягильского – временного сменщика Кучмы в должности премьер-министра Украины;

Александра Мороза – личного помощника председателя Верховной Рады.

Также Колинько обвинила эксгенпрокурора Святослава Пискуна в параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту генерального прокурора. Женщине предсказывали должность генпрокурорки. Однако это так и не случилось.