Тело Ольги Колинько обнаружили 10 января. Это произошло, когда работники ЖЭКа и полицейские открыли дверь в ее квартиру. Тревогу забили соседи женщины – по стояку начала течь вода, а дверь в квартиру никто не открывал.
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Когда в помещение наконец удалось попасть, Колинько уже была мертвой. Известно, что женщина болела и долго не выходила из дома. Весь нужный уход ей предоставляла дочь Ярослава. Она жила в соседней квартире.
Вскоре после того, как правоохранители обнаружили тело Колинько, нашли мертвой и Ярославу. Обстоятельства трагедии устанавливают.
Что известно об Ольге Колинько
В течение 2001 – 2003 года Колинько возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при президенте Леониде Кучме. Кроме того, она была одним из главных следователей по делу Павла Лазаренко – одиозного экс-премьера Украины.
Также за время своей карьеры Колинько вела дела против:
- Александра Ткаченко – эксвицеспикера;
- Ефима Звягильского – временного сменщика Кучмы в должности премьер-министра Украины;
- Александра Мороза – личного помощника председателя Верховной Рады.
Также Колинько обвинила эксгенпрокурора Святослава Пискуна в параллельной коммерческой деятельности во время работы на посту генерального прокурора. Женщине предсказывали должность генпрокурорки. Однако это так и не случилось.