Тіло Ольги Колінько виявили 10 січня. Це сталося, коли працівники ЖЕКУ та поліцейські відкрили двері до її квартири. На сполох забили сусіди жінки – по стояку почала текти вода, а двері до квартири ніхто не відчиняв.
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Коли до приміщення нарешті вдалося потрапити, Колінько вже була мертвою. Відомо, що жінка хворіла й упродовж тривалого часу не виходила з дому. Увесь необхідний догляд їй надавала донька Ярослава. Вона мешкала у сусідній квартирі.
Невдовзі після того, як правоохоронці виявили тіло Колінько, знайшли мертвою й Ярославу. Обставини трагедії наразі встановлюють.
Що відомо про Ольгу Колінько
Упродовж 2001 – 2003 року Колінько очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми. Окрім того, вона була однією з головних слідчих у справі Павла Лазаренка – одіозного експрем'єра України.
Також за час своєї кар'єри Колінько вела справи проти:
- Олександра Ткаченка – ексвіцеспікера;
- Юхима Звягільського – тимчасового змінника Кучми на посаді прем'єр-міністра України;
- Олександра Мороза – особистого помічника голови Верховної Ради.
Також Колінько звинуватила ексгенпрокурора Святослава Піскуна у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посту генерального прокурора. Жінці пророкували посаду генпрокурорки. Однак вона ніколи так і не обійняла її.