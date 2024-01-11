Трагическое известие сообщили на факультете журналистики во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, выпускником которого был молодой человек. Защитнику навсегда останется 27 лет.
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Погиб защитник из Хмельницкой области
Роман Ряжских родился 14 октября 1996 в городе Шепетовка Хмельницкой области.
Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Известно, что несколько дней до отъезда Романа на фронт его родной факультет собирал средства защитнику на экипировку.
Парень получил ранение 4 января во время выполнения боевого задания, а 6 января скончался в больнице.
Прощание с Романом Ряжских состоится 12 января в 13:00 в городе Шепетовка на площади имени Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщили на сайте города Шепетовка.
Защитники, отдавшие жизнь за Украину
- На фронте, выполняя боевое задание, погиб 21-летний Даниил Новиков. Когда началась полномасштабная война, развязанная Россией, парень жил и работал в Бельгии. Однако он вернулся и встал на защиту Украины. По словам боевой напарницы, Герой погиб от попадания вражеского дрона – тот попал ему в голову. Она также добавила, что у него уже было два ранения, но каждый раз возвращался в строй.
- На войне против руссийских захватчиков погиб Джалалудин Саид Мухаммед Асан, этнический афганец, избравший своим домом наше государство. Военный с позывным "Джонни" переехал в Украину еще 25 лет назад, создав здесь собственную фирму и заведя семью. Однако с началом вторжения афганец отправился на фронт, где защищал наше государство до своей гибели.
- На войне погиб 26-летний воин Павел Бродюк родом из Львовской области. Защитник Украины был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Жизнь военного оборвалась 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.