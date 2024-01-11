Трагическое известие сообщили на факультете журналистики во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, выпускником которого был молодой человек. Защитнику навсегда останется 27 лет.

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Погиб защитник из Хмельницкой области

Роман Ряжских родился 14 октября 1996 в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Известно, что несколько дней до отъезда Романа на фронт его родной факультет собирал средства защитнику на экипировку.

Парень получил ранение 4 января во время выполнения боевого задания, а 6 января скончался в больнице.

Прощание с Романом Ряжских состоится 12 января в 13:00 в городе Шепетовка на площади имени Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщили на сайте города Шепетовка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.

Защитники, отдавшие жизнь за Украину