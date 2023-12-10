Военный с позывным "Джонни" переехал в наше государство еще 25 лет назад, основав здесь собственную фирму и заведя семью. Однако с началом вторжения афганец отправился на фронт, где защищал наше государство до своей гибели.

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Военный "Джонни" из Афганистана погиб на войне

Афганец "Джонни" сам родился в Кабуле, где вырос в многодетной семье. На родине военный служил в спецподразделении, которое боролось с Талибаном, сделавшим невыносимую жизнь в его стране.

В конце концов вся семья "Джонни" уехала из Афганистана. В 1998 году военный вместе с сестрой перебрался в Украину, сюда переехала и мама героя. В то же время два родных брата афганца выбрали для переезда в Польшу и Канаду.

Ближайший друг погибшего героя Наджип вспоминает, что познакомился с "Джонни" в 2005 году, когда впервые приехал в Киев. Он вспоминает, что вместе они часто проводили время.

Джонни работал охранником в Гидропарке, затем стал руководителем охраны. Также был охранником у одного из народных депутатов. Он был мужественен и ответственен. Впоследствии в Киеве основал собственную охранную фирму,

– сказал Наджип.

Уже в Украине герой устроил свою личную жизнь: женился и воспитывал дочь. Он также занимался спортом и выступал на соревнованиях по борьбе в разных странах мира, приобретая призовые места.

Наджип рассказал, что для него он был как брат, который никогда не оставит в беде. Друг военного вспоминаю, что "Джонни" прошел всю Революцию Достоинства, а также был в АТО и ООС. После этого был активным волонтером.

Однако с началом вторжения "Джонни" позаботился, чтобы его украинская семья была в безопасности за границей, а сам отправился в военкомат. Наджип вспоминает, что он предлагал уехать за границу и ему, однако друг военного был категорически против.

"Я отказался, мол, если ты не едешь и я не уеду. "Джонни" пошел в военкомат, я вслед за ним сделал это 25 февраля. Он меня очень любил и попросил не записываться в армию, а стать его волонтером. Говорил, что я больше нужен ему в тылу, чем на войне", – вспоминает друг военного.

Наконец Наджип стал помогать 112 бригаде ТрО, куда пошел и "Джонни". Друг погибшего героя вспоминает, что "Джонни" сам часто тратил свою военную зарплату на помощь собратьям, в частности, покупал лучшую обувь или нужные вещи.



Военный "Джонни" погиб на фронте в Украине / Фото "УП. Жизнь"

Герой всегда беспокоился о каждом

Друзья павшего защитника вспоминают, что "Джонни" увлекался охотой и придерживался своих традиций. В частности, он прямо в окопе несколько раз в день читал намаз – мусульманскую молитву, а также строго держал пост во время рамадана.

"Джонни" тоже любил готовить. Собратья военного очень хвалили его плов, который военный готовил на полевой кухне. Из украинских блюд "Джонни" больше предпочитал борщ.

Побратим "Джонни" Сергей Юрчик говорил, что "Джонни" интересовался и украинскими традициями, блюдами, а нашим защитникам было интересно узнать что-нибудь о его стране.

В беседах он говорил: "закончим войну в Украине, надеюсь, афганский народ свергнет талибское иго". Он пообещал показать мне Афганистан горы и вместе сходить на охоту,

– вспоминает Юрчик.

Он подчеркнул, что афганец заботился об их роте как отец. Да, однажды они должны были идти на задание в разведку, а "Джонни" сказал, что пойдет первый. Именно благодаря ему они вернулись живыми из этой задачи.

Побратимы также напомнили, что "Джонни" всегда носил с собой флаг Украины и Афганистана. Сначала он почти год нес службу в Киевской области, а затем поехал в Германию на обучение по управлению танками "Leopard". Дальше его почти сразу перевели в Запорожскую область.

Военные из военной бригады также отметили, что "Джонни" пытался уберечь каждого от гибели. Да, он до последнего находился в подбитом "Брэдли", эвакуировав всех раненых.

"Мы последний раз общались с Джонни 15 июля в пятницу, в семь часов вечера. Он попросил молиться за него, ведь на следующий день в 4 утра он должен был идти на важную задачу. Пообещал, что после сразу позвонит по телефону. В субботу он не выходил на связь, в воскресенье также, а затем его друг позвонил и сказал, что Джонни больше нет", – рассказал друг военного Наджипа.

Побратим героя Богдан Макогон рассказал, что задачей "Джонни" было вывозить на "Брэдли" раненых и доставлять ресурсы и помощь. Однако по его машине дважды попал враг.

Экипаж выжил, все раненые смогли эвакуироваться. Джонни управлял машиной. Он остался там. Последними его словами, которые он сказал в право, были: "Это Джонни, я умер!". Ребята смотрели через окошко техники и видели его тело, уже бездыханное,

– добавил Макогон.

Побратимы военного вспомнили, что из-за шквальных обстрелов тело "Джонни" не могли унести сразу. Потому он пролежал в танке почти 42 дня.

В конце концов, похоронили героя в Киеве, рядом с его матерью. К слову, афганец также был награжден в ноябре 2022 года нагрудным "Знаком уважения".

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с гибелью военного.