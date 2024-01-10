Жизнь военного оборвалась 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
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Командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А1008 Павел Бродюк погиб 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу,
– сообщили в Червоноградском городском совете.
На войне погиб военный Павел Бродюк / Фото из фейсбука Червоноградского городского совета
Что известно о молодом командире
Павел Бродюк родился 1 июля 1997 года во Львовской области. Жил в Червонограде.
С 2016 года и до полномасштабного вторжения работал на шахте "Возрождение", входящей в государственное предприятие "Львовуголь". Был электрослесарем на участке подготовительных работ.
Молодой человек был мобилизован в феврале 2022 года и с тех пор защищал Украину в рядах 14 ОМБр. Младший сержант Павел Бродюк преданно служил, чтобы освободить родную землю от оккупантов.
У защитника остались родители и брат.
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