Жизнь военного оборвалась 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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Командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А1008 Павел Бродюк погиб 7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу,

– сообщили в Червоноградском городском совете.



На войне погиб военный Павел Бродюк / Фото из фейсбука Червоноградского городского совета

Что известно о молодом командире

Павел Бродюк родился 1 июля 1997 года во Львовской области. Жил в Червонограде.

С 2016 года и до полномасштабного вторжения работал на шахте "Возрождение", входящей в государственное предприятие "Львовуголь". Был электрослесарем на участке подготовительных работ.

Молодой человек был мобилизован в феврале 2022 года и с тех пор защищал Украину в рядах 14 ОМБр. Младший сержант Павел Бродюк преданно служил, чтобы освободить родную землю от оккупантов.

У защитника остались родители и брат.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

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