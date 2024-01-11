Трагічну звістку повідомили на факультеті журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка, випускником якого був хлопець. Захиснику назавжди залишиться 27 років.

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Загинув захисник з Хмельниччини

Роман Ряжських народився 14 жовтня 1996 року в місті Шепетівка Хмельницької області.

Герой пішов захищати рідну землю від ворога у вересні 2023 року. Відомо, що декілька днів до від'їзду Романа на фронт його рідний факультет збирав кошти захиснику на екіпірування.

Хлопець отримав поранення 4 січня під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні.

Прощання із Романом Ряжських відбудеться 12 січня о 13:00 у місті Шепетівка на площі імені Тараса Григоровича Шевченка. Про це повідомили на сайті міста Шепетівка.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглих героїв. Низький їм уклін і довічна вдячність за подвиг, який вони здійснили для рідної Батьківщини.

Захисники, що віддали життя за Україну