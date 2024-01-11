Про трагічну втрату повідомила у мережі бойова напарниця та друг Даниїла Леся Ганжа. Вона уточнила, що вже минуло 40 днів, як загинув Герой, передає 24 Канал.

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Був геніальним пілотом

Даниїлу було усього 19 років, коли почалася повномасштабна війна. Він жив і працював у Бельгії, однак лютий 2022 року все змінив. Він повернувся в Україну й вступив до лав армії. Спочатку хлопця не хотіли брати, бо йому було усього 19 років і до того ж він студент університету, хоча й був в академвідпустці. Тоді влітку 2022 року він поїхав у Бахмут, подав документи у ТЦК там і зміг вступити до лав армії.

Як розповіла його бойова напарниця, вони познайомилися у квітні й відразу почали працювати разом.

У мене була задача запустити FPV, і мені треба було вибрати напарника. Це не така проста задача в підрозділі, де всі давно і всі розділені на екіпажі. Він приїхав через кілька днів після мене, і тоді я просто підійшла до нього і спитала: Будеш зі мною літати на FPV? Він сказав "Буду" – і ми полетіли,

– розповіла Леся про їхнє знайомство.

Вона зізналася, що дуже довго вчилася літати, а ось Даниїла все вийшло дуже швидко й вже наступного дня він почав повноцінно працювати. Леся додала, що він постійно жартував, допомагав їй і став тим самим вимоленим другом, якого так не вистачало.

Даниїл та Леся часто переїжджали, але згодом довелося змінити підрозділ через конфлікти з іншими бійцями. На хлопця намовляли, мовляв, він зливає позиції, однак усі перевірки та свідчення на поліграфі не підтвердили цього. Втім, це однаково вплинуло на те, як сприймали бійця інші військові.

У жовтні вони опинилися під Бахмутом. Згодом Даниїла відправили на штурм. На жаль, він так і не повернувся з нього. За словами бойової напарниці, він загинув від влучання ворожого дрона – той поцілив йому у голову. Леся Ганжа додала, що він мав вже два поранення, але щоразу повертався у стрій.

Про те, що його нема, я дізналася по рації. "Хто лишився на позиції?" – "Двохсоті" – "Хто 200?" - Даня і ..."... Світ зупинився. Його тіло там, у них. Він вважається зниклим безвісти. Але наш Даня ні в якій безвісті не зникав, він загинув при виконанні бойового завдання. Його батько теж так вважає, і ми готуємося до суду, поки є 5 живих свідків його загибелі,

– поділилася Леся Ганжа.

Вона також додала, що батько Даниїла – військовий лікар, нещодавно йому виповнилося 60 років. Мама Героя нині на лікуванні – у неї рак останньої стадії.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває усім рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять. Низько кланяємося до землі Герою України, котрий віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Трагічні втрати України у війні