Друзья погибшего рассказали, что Назарий Керницкий встал на защиту Родины в начале полномасштабного вторжения. Боец воевал в составе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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На фронте погиб защитник из Ивано-Франковска

Керницкий был отмечен "Золотым Крестом" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки".

Друзья вспоминают бойца как жизнерадостного и веселого человека, верного и надежного друга.

Был очень жизнерадостным, с которым всегда весело. Также он был верным и надежным другом. У него было так много планов на будущее, которым теперь никогда не сбыться. Нам всем тебя будет очень не хватать,

– рассказали друзья погибшего Героя.

Государственные награды Назария Керницкого / Фото "Галка"

В последний путь его проведут в пятницу, 12 января.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует всем родным и близким Героя. Вечная память. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Трагические потери Украины в войне