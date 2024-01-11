Друзі загиблого розповіли, що Назарій Керницький став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Боєць воював у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Керницький був відзначений "Золотим Хрестом" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та медаллю "За оборону Авдіївки".

Друзі згадують бійця як життєрадісну і веселу людину, вірного та надійного друга.

Був дуже життєрадісним, з яким завжди весело. Також він був вірним і надійним другом. В нього було так багато планів на майбутнє, яким тепер ніколи не збутись. Нам усім тебе дуже не вистачатиме,

– розповіли друзі загиблого Героя.

Державні нагороди Назарія Керницького / Фото "Галка"

В останню путь його проведуть у п'ятницю, 12 січня.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває усім рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.

Трагічні втрати України у війні